Avisen de l'estafa del deute amb la companyia de la llum a Sant Feliu

L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols ha avisat de trucades amb la intenció d'estafar. Truquen a una casa o una botiga i es fan passar per empleats d'alguna de les companyies de la llum de la comarca. Recorden a les víctimes un suposat deute del rebut de la llum i els amenacen amb un tall de llum immediat.

La intenció dels estafadors és obtenir una transferència per l'import reclamat. Els Mossos d'Esquadra investiguen qui hi ha darrere aquestes trucades. L'Ajuntament de Sant Feliu avisa per evitar que la gent caigui en aquest engany.