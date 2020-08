Els càmpings gironins impulsen iniciatives solidàries

Després del gran èxit de participació de l'estiu passat, els càmpings gironins han mantingut i reforçat aquesta temporada la campanya «càmping solidari» que es duu a terme en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de Girona, l'Associació «Polseres Candela», que lluita contra el càncer infantil, i la Fundació Esclerosi Múltiple.

Durant aquest mes d'agost diversos establiments han participat en la campanya #etsIMPRESCINDIBLE del Banc de Sang i Teixits per pal·liar el descens de donacions de sang que sol ser habitual en els mesos d'estiu. Les necessitats de sang són més elevades de l'habitual en aquesta època de l'any per la represa de les operacions ajornades durant la pandèmia, i durant l'estiu les donacions baixen a tot Catalunya al voltant del 30%.

D'altra banda, durant el mes de juliol diversos càmpings gironins han participat en els tallers «Polseres Candela» per tal de recaptar fons per a la investigació contra el càncer infantil a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. També han col·laborat en les jornades «Mulla't per l'Esclerosi Múltiple».