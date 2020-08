Cancel·lades les visites a les residències de gent gran a quatre comarques gironines

El Departament de Salut ha cancel·lat les visites a les residències de gent gran de les comarques de la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany i l'interior de la Selva. A més, també hi ha afegit Lloret de Mar (Selva) i Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). El Departament ha optat per prendre aquesta mesura per l'elevat risc de rebrot que hi ha en aquestes comarques. D'aquesta manera, es minimitza el risc que el virus entri en cap centre geriàtric i afecti als residents. A partir d'ara, una comissió territorial anirà avaluant cada setmana la situació i decidirà si s'aixequen les restriccions o no en funció de l'índex de rebrot en cada comarca.