Cinc hores per treure una burra atrapada al fang del Fluvià, a Olot

Feina feixuga. Treure una burra del fangar que la cobria fins més amunt del ventre va ser una feina lenta i complicada que va acabar amb l'animal brut i atemorit però d'empeus i sa i estalvi. La clau de l'èxit de l'operació va ser l'actuació del Grup d'Emergències dels Bombers (SEV) i del Grup d'Actuacions Especials de Muntanya (GRAE). Sobre la base de tranquil·litzar l'animal, el van poder estirar fins fer-lo sortir de la bassa on havia caigut.

Els bombers van rebre un avís a les 14.33 hores del dimarts, dia 18 d'agost. La demanda d'auxili era per rescatar una burra que s'havia quedat atrapada al fang d'una zona d'aiguamolls propera al riu Fluvià, a la zona de Sant Roc, a Olot. L'animal havia quedat enfonsat en el fang i només se li veia la part superior del cos.

Al lloc dels fets van anar-hi cinc dotacions de bombers, una d'elles del Grup d'Actuacions Especials (GRAE Muntanya) i una altra del Grup d'Emergències Veterinàries dels Bombers (SEV). Es tracta d'una unitat especial formada per tres veterinaris i compta amb el suport de bombers que els fan de xofers i de tècnics auxiliars.

Quan varen arribar es van trobar amb el fet que el propietari de l'animal feia unes tres hores que lluitava per treure l'ase del fang però no se'n sortia. Era un lloc amb arbres i molta vegetació de ribera: herbes altes, matolls i romegueres. L'animal de manera sobtada s'havia trobat enfonsat al fang. No hi havia altra alternativa que lligar-lo a un arnès i estirar-lo amb un cable mitjançant una politja mecànica.

Els bombers veterinaris es van acostar a l'animal i el van tocar per tranquil·litzar-lo. Tot seguit, els efectius del Grup d'Accions Especials van passar les eslingues pel ventre submergit en fang. Ho van fer lentament amb molta cura perquè continués tranquil·la. Havien d'evitar en el possible que els moviments de la somera l'enfonsessin més dins del fang.



Espantat

Les eslingues estaven lligades a un cable lligat a un punt fix, des del qual els bombers podien tibar el cable. Així, a poc a poc, van estirar la somera fins que la van tenir a terra ferma. L'animal brut i espantat va anar agafant aires de tranquil·litat i alleugeriment. L'havien tret de la trampa on estava pres després d'unes cinc hores: les tres, durant les quals el propietari la burra havia lluitat per treure-la del fang i les dues que els bombers van tardar a muntar un sistema d'extracció que va deixar l'animal sa i estalvi a terra ferma. Un cop salvada, els bombers veterinaris van avaluar l'estat de salut de la somera i després va quedar en mans del propietari perquè la netegés. Els bombers van donar el rescat per acabat a les 16. 40 hores. En contra del que es pot pensar els rescats d'ases cavalls i vaques són més freqüents del que pot semblar. A muntanya, fa poc temps, una euga va quedar atrapada en una bassa de fang i va haver de ser tractada amb el mateix sistema que la somera d'Olot.



Els precedents

A la Vall de Bianya, tot just començada la crisi de la covid-19, van detectar un burro que campava tot sol pels prats i camps de la vora de l'N-260. Van haver de muntar un sistema d'atracció de l'animal que va consistir a acostar-li altres ases perquè agafés confiança. Després d'uns quants intents i gràcies a la intervenció d'especialistes van aconseguir tranquil·litzar l'ase i transportar-lo al refugi d'animals de la Garrotxa.

La clau per aconseguir treure del fang de forats, de pous i d'altres embolics uns animals que solen pesar entre 200 i 600 quilos està a tranquil·litzar-los. A vegades, els bombers veterinaris han hagut de sedar els animals, perquè es trobaven submergits en un gran estrès. Per exemple, els bombers i un veterinari d'Andorra van haver de sedar un vaca prenyada que havia quedat ferida d'un pota.

Els ramaders l'havien atesa fins que havien decidit traslladar-la a un centre veterinari. Per fer-ho l'única solució va ser elevar-la en un helicòpter. Després, la vaca penjada de l'helicòpter va volar entre boires i muntanyes fins al centre veterinari, on la van poder curar.