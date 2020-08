Distància de seguretat contra el virus als passos de vianants

L'Ajuntament d'Olot ha finalitzat els treballs de senyalització de prevenció de la COVID-19 als quatre passos de vianants més concorreguts de la ciutat. L'actuació ha permès marcar al terra dels passos de vianants diversos recordatoris de la necessitat de mantenir la distància social de 2 metres entre les persones, una de les principals mesures de seguretat per prevenir possibles contagis conjuntament amb l'ús de mascareta i una bona i constant higiene de mans.

Aquestes noves senyals al paviment i a la vorera dels carrers que recorden la importància del distanciament social s'emmarquen en el projecte d'eixamplament i millora de la mobilitat dels diversos espais amb alt volum de pas.

Les obres han permès doblar l'amplada d'aquests passos de vianants i incorporar aquestes indicacions i recordatoris de la necessitat de mantenir el distanciament social. Alhora, també s'ha instal·lat semàfors, s'ha millorat la circulació així com la seguretat dels vianants en aquests trams d'alta freqüència. Les obres s'han focalitzat en el pas de vianants del carrer Nonet Escubós, en dos passos de la plaça Clarà i al carrer Mulleras. En tots ells, s'ha doblat l'amplada del pas de vianants passat de 3 a 6 o de 4 a 8 metres, s'han rebaixat les voreres per facilitar l'accés, s'ha col·locat nous paviments i, en casos concrets s'han instal·lat pilones flexibles per evitar aparcaments indeguts així com nous semàfors per a vianants. Al mateix temps, els treballs han permès millorar la seguretat i la mobilitat en aquestes zones tan concorregudes.



882.000 euros

A part dels senyals, l'Ajuntament d'Olot ha destinat 882.000 euros en mesures econòmiques i socials per ajudar famílies i negocis a afrontar la crisi de la covid-19.

Una part important ha estat per al fons social, dotat amb 295.000 euros, per ajudar famílies i sumar esforços amb entitats de beneficiència. A més, han destinat 205.000 euros al fons econòmic per a empreses que van haver de tancar durant el confinament amb ajuts de 500 euros. De les 418 sol·licituds rebudes n'han concedit a 368 empreses. La major part d'aquests ajuts ja han arribat als destinataris. També han aplicat reduccions fiscals.