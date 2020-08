Malta exigirà PCR negatiu a tots aquells que arribin de Girona

Malta exigirà a partir d'aquest divendres a qui vulgui viatjar al país des de Madrid, Barcelona i Girona que presentin un PCR negatiu realitzat en les 72 hores anteriors, segons informava ahir el diari Malta Independent.

La mesura, que entrarà en vigor a la mitjanit del 21 d'agost, també serà efectiva per als viatgers procedents de Romania i Bulgària, que han estat inclosos a la primera llista «taronja» emesa per les autoritats malteses en el marc dels seus esforços per frenar la propagació de la covid-19.

Aquells passatgers que no presentin un resultat negatiu en embarcar a l'avió rumb a Malta podran ser sotmesos a una prova a la seva arribada al país o obligats a guardar quarantena un cop en terra maltesa, va precisar el diari.

La llista taronja publicada per les autoritats malteses se suma a la llista vermella dels països des d'on està prohibit viatjar a l'arxipèlag i la llista verda que inclou a aquells sobre els quals no pesen restriccions de viatge. La intenció del Govern és anar actualitzant-la en funció de com vagi evolucionant la situació.

Segons les autoritats sanitàries, fins aquest dimarts Malta ha registrat 1.423 casos de covid-19, amb 766 pacients recuperats i nou víctimes mortals, tot i que no ha sumat nous decessos des del 29 de maig.

A Bèlgica es recomana no venir

Malta s'afegeix a una llarga llista de països que estan exigint quarantenes, proves de diagnòstic o altres tipus de restriccions als viatgers que provinguin de l'Estat espanyol, o d'alguna de les seves regions, arran dels rebrots actius al territori.

En aquesta línia, ahir, experts de Bèlgica també desaconsellaven viatjar a Espanya. Un membre del seu comitè federal d'experts del Servei de Salut belga, Steven Van Gucht, va justificar-ho al·legant que la situació és «verdaderament delicada». Van Gucht va afegir, en declaracions al mitjà belga Sudinfo, que hi ha «una gran preocupació» per l'evolució de la pandèmia a Espanya. «La incidència va en augment a gairebé tot arreu, més territoris estan passant a la zona «taronja» i «vermella» i les mesures no són suficientment fortes a tot arreu», va subratllar.

Concretament, va assenyalar Catalunya, Aragó i el País Basc com zones on la situació és més complicada, tot i que també ha apuntat a Madrid, «on la taxa d'incidència és el doble que a Brussel·les», va detallar Van Gucht.

Per ara, Bèlgica inclou a les comunitats d'Aragó i Navarra, i a les províncies de Barcelona, Lleida, Vizcaya i Soria a la llista «vermella» i exigeix guardar quarantena i realitzar proves mèdiques als turistes que tornin d'aquests territoris, mentre que una desena de províncies espanyoles són considerades «taronja» i, en aquest cas, la quarantena només es recomana. Normalment, Espanya és el segon principal destí turístic per als belgues que viatgen a l'estranger. L'any passat es van registrar 1,6 milions de viatges d'almenys quatre dies.

Atreure turistes locals

Davant els efectes de la clara davallada de visitants internacionals sobre el sector turístic i hoteler, el Govern de la Generalitat ha impulsat una campanya per reforçar una trentena de destinacions turístiques per a famílies. Entre aquests municipis es troben Blanes, Roses, Sant Feliu de Guíxols (Girona), Castelldefels, Malgrat de Mar, Vilanova i la Geltrú (Barcelona), i la Vall de Boí (Lleida).

L'Agència Catalana de Turisme, organisme de la Generalitat, va llançar ahir aquesta iniciativa per captar turistes del mercat català i de la resta d'Espanya, a través de mitjans digitals i xarxes socials, segons va informar en un comunicat. La campanya compta amb un espai propi a la pàgina web www.catalunya.com, amb informació dels punts d'interès i activitats disponibles a aquestes destinacions certificades per a famílies.

S'emmarca en el pla de màrqueting turístic per a la Generalitat, que identifica el turisme familiar com «un dels productes prioritaris», amb una despesa mitjana de més de 800 euros per persona i viatge, segons les últimes dades disponibles.

En aquest sentit, el director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, va defensar que Catalunya és «una destinació ideal per gaudir de les vacances en família, tant en estades llargues com escapades de cap de setmana, i a qualsevol època de l'any».