MAPA | Els casos de covid19 als municipis gironins els últims dies

La preocupació per l'augment de nous casos de coronavirus a les comarques gironines i arreu de Catalunya ha portat les autoritats a prendre mesures per intentar frenar els contagis.

En el següent mapa interactiu trobareu les dades de casos positius i sospitosos de Covid-19 a totes les poblacions gironines entre el 13 i el 20 d'agost.

A dia d'avui, segons les dades del Departament de Sanitat, a la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 7.290, 94 més, i pugen a 9.456 si es tenen en compte totes les proves. Han mort 829 persones des de l'inici de la pandèmia (cap defunció reportada en les darreres hores). El risc de rebrot puja a 92,71 i s'apropa al llindar de risc alt (100); des de finals de juliol, quan va sortir de la zona vermella, es manté en moderat. La Rt puja a 1,16 i la taxa de confirmats per PCR del 10 al 16 d'agost, de 42,79. Hi ha 25 pacients ingressats, 8 a l'UCI.

Després que en els darrers dies hagi millorat la situació a l'Alt Empordà, els contagis augmenten en altres ciutats. A la ciutat de Girona, el risc de rebrot ha passat d'una setmana de 67,68 a 174,52 i la Rt és d'1,95. S'han confirmat 64 casos en una setmana -31 en l'interval anterior-. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 1.212 casos, 1.675 amb totes les proves. 145 persones han mort. Hi ha tres pacients ingressats.