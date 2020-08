Olot fa un front comú amb Girona i la Diputació per combatre les ocupacions conflictives d'habitatges

L'alcalde d'Olot, Josep Berga, ha exposat una aliança entre els ajuntaments d'Olot i Girona per afrontar les ocupacions conflictives. Dins d'aquest àmbit, Berga ha anunciat una reunió amb fiscalia, a primers de setembre, per demanar que «quan hi hagi una situació d'ocupació il·legal i molesta per als veïns, passi a ser una prioritat per a la justícia». També demanaran canvis legislatius que afavoreixin els desallotjaments d'ocupacions conflictives.

En aquest sentit, l'alcalde d'Olot ha demanat al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya la celebració d'una Junta Local de Seguretat per abordar el tema. L'última Junta Local de Seguretat va tenir lloc el 31 d'agost del 2018 i hi va participar el conseller d'Interior, Miquel Buch. Berga ha explicat que preveuen tractar «uns protocols policials que són interpretables a favor de l'ocupació il·legal». Demanaran una solució al dret fonamental d'entrada als domicilis, pel qual una persona que ha entrat en un habitatge de manera il·legal i ha canviat el pany, es troba emparada. O sigui, no es pot entrar a un domicili sense una ordre judicial.

Paral·lelament, l'equip de govern ha acordat la presentació d'una moció de rebuig a l'ocupació il·legal d'habitatges al ple del pròxim dijous, dia 27 d'agost. La proposta té per objectiu instar als governs de la Generalitat i l'Estat a buscar mecanismes que acabin amb les ocupacions violentes i incíviques així com la revisió dels protocols d'actuació de la policia i l'enduriment de les sancions per aquelles persones que forcin l'accés a habitatges, no respectin la convivència i generin conflictes.

Berga ha explicat que Girona és la província espanyola, proporcionalment, amb més pisos ocupats. Va comptar 515 ocupacions il·legals a les comarques gironines. En comparació va enumerar 333 ocupacions a la província de València, 422 a la de Sevilla i 2.644 a la de Barcelona. En els últims mesos, a Olot, segons Berga, hi ha hagut accions de desallotjament d'ocupacions a la plaça del Conill, la carretera de Sant Joan de les Abadesses, al carrer Bisbe Serra, al carrer Roser i al barri de Benavent. El problema ara, segons, ell està en els blocs de pisos ocupats de la carretera de les Tries.