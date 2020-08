El Pla de l'Estany deixa l'alerta vermella i torna al risc de rebrot moderat

El Pla de l'Estany es torna a situar en nivells de risc de rebrot moderats, del 89,18, després d'haver estat una setmana en alerta vermella derivada d'un brot a Banyoles que es va originar el dia 1 d'agost en una trobada de joves. La comarca, que a principis de mes se situava en nivells molt baixos, va experimentar una gran crescuda del risc de rebrot, que en sis dies va pujar 235,19 punts. Després del pic, que va ser el dia 10 d'agost, ha tornat a baixar pràcticament a la mateixa velocitat,173,17 punts en 5 dies (les ­darreres dades són del dia 15 d'agost).

La ciutat de Banyoles, epicentre del brot, continua encara en fase vermella amb un risc de 120,55, tot i que baixa també a un ritme molt pronunciat. El pic es va situar en el dia 12 d'agost, quan la capital del Pla de l'Estany va registrar un risc de rebrot del 270,24. En tres dies, però, ha baixat 149,69 punts. La mitjana d'edat dels casos positius és de 35,14. És inferior a la mitjana del conjunt de la regió sanitària, que se situa en els 37,13 anys.

La situació a la regió sanitària

També ha baixat el risc de rebrot al conjunt de Girona, que se situa en un 81,34. Per comarques, tant el Gironès com la Garrotxa són les dues úniques que segueixen en zona vermella i amb una tendència a l'alça. El comptador de risc del Gironès marca 138,94, mentre que la Garrotxa s'enfila fins a 159,10. A l'altra banda s'hi situa el Ripollès, que ja compta el seu tercer dia seguit en zona de risc baix, amb un 14,52. La resta de comarques se situen en nivells de risc intermig.

D'altra banda, la regió sanitària va registrar ahir fins a 56 casos nous, 34 més que el dia anterior. Tot i això, és un nombre que entra dins de la tendència de nous contagis diaris que la regió sanitària ha experimentat en els darrers dies. En total, ja són 9.340 persones les que s'han infectat del coronavirus a les comarques gironines des de l'inici de la pandèmia. D'aquests, 7,196 estan confirmats per PCR -que és el mètode més fiable.

Actualment hi ha 27 persones ingressades als hospitals gironines, tres més que ahir, mentre que nou es troben a l'UCI en estat greu, una més que en el balanç anterior.

Un dia més, la demarcació no ha hagut de lamentar cap nova defunció, i el total acumulat segueix mantenint-se en 829 des de l'inici de la pandèmia. D'aquestes, 368 s'han produït en centre hospitalari o sociosanitari, 249 en residències per a persones grans, 131 al domicili i 81 no estan classificades per falta d'informació.