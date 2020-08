Definir nous models de gestió per a les espècies amenaçades

En base als resultats obtinguts en l'estudi cartogràfic dels boscos del Montseny, s'està treballant amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) en la definició dels models de gestió més adequats per a les espècies amenaçades, per tal de garantir que puguin presentar una major resistència i resiliència als diferents escenaris possibles de canvi climàtic.

Els seus impulsors assenyalen que aquests models de gestió han de servir com a referència per planificar i dur a terme actuacions forestals en un context multifuncional, però assegurant la millora de la seva resistència davant dels impactes previstos pel canvi climàtic i amb la conservació de la biodiversitat com a pilar central.



Modificar plantejaments

Segons indiquen els responsables del projecte, davant d'un clima canviant, sorgeix «la necessitat de modificar plantejaments i directrius de gestió forestal per conservar i adaptar els hàbitats dels espais protegits».

L'estudi de la vulnerabilitat dels boscos del massís del Montseny i el disseny d'una silvicultura adaptativa, en continu seguiment, flexible i diversa, que millori la resistència i la resiliència de les masses, seran «la clau per transformar la incertesa en noves oportunitats de futur», indiquen els impulsors de la iniciativa.