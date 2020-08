Girona registra 116 contagis, la xifra més alta del mes d'agost

Després d'haver-se estabilitzat per sota dle centenar de nous contagis diaris, la Regió Sanitària de Girona va trencar ahir aquesta ratxa en registrar fins a 116 positius nous. Es tracta de la xifra més alta des que va començar el mes. També són 60 casos més que en el balanç anterior, quan es van detectar 56 positius. Amb aquests, la demarcació comptabilitza ja des de l'inici de la pandèmia un total acumulat de 9.456 persones infectades per coronavirus.

Als hospitals gironins baixen el nombre de pacients hospitalitzats, que són actualment 25, 2 menys que en el balanç anterior. A l'UCI, hi ha 8 persones en estat greu, una menys. Pel que fa a morts, un dia més no s'ha hagut de lamentar cap nova defunció a la regió sanitària, i el total es manté en 829 des de l'inici de la pandèmia. Fins a 368 morts s'han produït en centre hospitalari o sociosanitari, 249 en residència, 131 en domicili i 81 no estan classificades per falta d'informació.



Ben a prop de l'alerta vermella

L'augment dels casos detectats ha produït un creixement en el risc de rebrot que s'apropa al llindar alt i situa la regió sanitària a punt d'entrar en fase d'alerta. A finals de juliol, les comarques gironines van rebaixar el risc alt, i s'han mantingut uns nivells moderats fins ara. El dia 7 d'agost es va apropar al llindar moderat (70), però des de llavors no ha parat d'incrementar dia a dia. La velocitat de reproducció (Rt) va pujar ahir fins a l'1,16.

En total, hi ha fins a tres comarques de la regió sanitària que es troben en fase vermella: la Garrotxa i el Gironès, que ja fa dies que hi són amb nivells de 203,98 i 168,72 respectivament, i el Baix Empordà, que va entrar-hi ahir amb un risc del 101,33. Les tres comarques mantenen una tendència a l'alça des de fa dies.

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot ha passat en una setmana de 67,68 a 174,52 i la Rt és d'1,95. S'han confirmat 63 casos en una setmana -31 en l'interval anterior. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 1.212 casos, 1.675 amb totes les proves. 145 persones han mort. Hi ha tres pacients ingressats. Així, Salut ha suspès les visites a les residències de gent gran de la Garrotzx, el Gironès, el Pla de l'Estany i l'interior de la Selva, a més de Lloret de Mar i Sant Feliu de Guíxols.



Precaució al casal de Vilobí

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar ha decidit suspendre l'activitat d'un dels grups participants al casal d'estiu municipal com a mesura de precaució a l'espera dels resultats d'una prova PCR feta a dos dels nens. Tal com va explicar el consistori en un comunicat, els dos participants del casal van fer-se una prova PCR després que un contacte estret -que viu fora del municipi- donés positiu de covid-19. «Tot i això, a hores d'ara es troben molt bé i no tenen cap símptoma d'alerta», aclarava el text.

Seguint el protocol establert, s'ha informat les altres famílies del grup, cinc en total, i s'ha suspès l'activitat. Les famílies, igual que els monitors, hauran d'estar en aïllament preventiu fins que es tinguin els resultats. Pel que fa a la resta de grups, podran seguir anant al casal sense problemes.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus