Peix aranya: un animal amb un perillós verí que pot arribar a ser mortal

E l peix aranya és el motiu de ferides greus i de més d'un cas de mort de banyistes. L'animal provoca un xoc anafilàctic a través de les punxes que porta a les brànquies i l'aleta dorsal. Es tracta del peix que asseguren que va provocar la mort d'un noi de Montagut i Oix de 16 anys a la platja Gran de Platja d'Aro mentre practicava snorkel, el dissabte dia 15 d'agost.

El jove hauria estat atacat de manera sobtada pel peix aranya, que l'hauria picat al coll i li hauria provocat la mort. Les proves toxicològiques enviades a l'Institut Nacional de Toxicologia de Barcelona determinaran la causa exacta de la mort. Encara que, segons l'Agència EFE, després de l'autòpsia, tot apunta a una mort per xoc anafilàctic per la reacció a una toxina.

Es tracta d'una reacció al·lèrgica greu que afecta tot l'organisme, i és potencialment mortal. En una reacció anafilàctica s'alliberen substàncies químiques que dilaten els vasos sanguinis. Pot ser provocada per mariscs i peixos però també per picades d'abella.

La cap de l'Àrea Científica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Dacha Atienza, ahir al Telenotícies migdia de TV3, va explicar les característiques del peix aranya i la seva capacitat de provocar ferides i la mort als banyistes. Atienza va explicar que és un peix força comú en els fons de ­sorra i fang. Es pot trobar des de la línia de la platja fins a uns 200 metres de profunditat. L'animal té punxes a l'aleta dorsal i les brànquies. Aquestes punxes estan connectades a uns sacs que contenen el verí.

Atienza va explicar la reacció que provoca el verí transmès per les punxes de les brànquies de l'aleta dorsal. Segons ella, la primera sensació és d'un fort dolor que s'escampa de la zona on ha tingut el contacte per tot el cos. La primera cura a les picades del peix aranya és submergir la part afectada en aigua calenta. Això és el que es fa quan la ferida està a la planta dels peus com a reacció a una trepitjada. Va precisar que una altra cosa és quan el contacte ha estat al coll, al pit o zones sensibles de la cara. La científica va definir el cas del noi d'Olot com «una barreja de fets poc afortunats».

Una picada als dits

Una nota clínica sobre la picada del peix aranya feta per JN Lemus Reyes, C. Boada Fernández del Campo (residents de Medicina Comunitària a CS La Laguna, Geneto, Tenerife), exposa el cas d'un pacient de 57 anys que quan intentava alliberar un peix aranya de l'ham va resultar ferit als dits.

De seguida va sentir una sensació de dolor i mareig que el va dur a la ratlla de perdre la consciència. L'home va poder ser tractat a un servei d'urgències i van tornar a la normalitat la pressió arterial, la temperatura i la freqüència cardíaca. L'endemà estava bé però se li podien veure les ferides causades pel peix.

Els atacs del peix aranya poden tenir lloc a qualsevol platja del Mediterrani, l'Atlàntic i el Bàltic. De fet, existeixen nombrosos testimonis i filmacions dels seus atacs sobretot als peus dels ba­nyistes. Recomanen banys d'aigua calenta i sobretot anar de seguida a l'hospital més pròxim perquè ho tractin com cal.