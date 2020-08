Precedent Un jove va morir a Mallorca el 1998

Jonathan Peter Wickings, un jove turista anglès, va morir a la platja de can Blanc a Mallorca, la tarda del 4 de setembre del 1998.

Nedava quan va rebre la picada de l'espina dorsal d'un peix aranya. Més que una picada és un tall profund, com fet per un ganivet. Segons exposa Diari de Mallorca, va rebre la ferida en una cama i encara va nedar 100 metres fins al catamarà que l'esperava. Quan pujava, la toxina havia entrat al sistema circulatori del banyista i amb l'exercici va arribar amb força i intensitat al cor.

Primer van dir que havia estat un peix aranya de cap negre i també un peix ratlla. Al final, l'Institut de Toxicologia de Madrid va confirmar que la mort havia estat provocada per un peix aranya de la classe denominada fragata. Les primeres dades de l'autòpsia van revelar que el jove havia mort enverinat i no per culpa d'una reacció al·lèrgica.

Diari de Mallorca (del mateix grup editorial que Diari de Girona) també va plantejar que en rares ocasions les ferides produïdes per aquests tipus de peixos solen ser mortals.