Denuncien dues persones per fer pesca subaquàtica en una zona restringida de l'Estany de Banyoles

Els Agents Rurals han denunciat a dues persones que estaven fent pesa subaquàtica en una zona restringida de l'Estany de Banyoles. Segons han especificat des del cos, es tracta d'un espai on està prohibida la pesca. Després d'aixecar acta als infractors, afegeixen, han comissat el material que estaven utilitzant i els peixos que havien capturat. Cal recordar que, aquest estiu, el Consorci per a l'Espai d'Interès Natural de l'Estany de Banyoles i de Porqueres ha intensificat els controls per evitar que es realitzin activitats no permeses a l'Estany.