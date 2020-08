Les exportacions gironines augmenten un 1,5% durant el primer semestre

Les exportacions a les comarques gironines han crescut un 1,5% durant el primer semestre de 2020 respecte a l'any anterior i arriben als 2.778,1 milions d'euros. Les bones xifres dels mesos de gener, febrer i març, conjuntament amb l'augment del mes de juny, han permès minimitzar els efectes de la pandèmia.

Pel que fa a les dades del mes de juny, les exportacions han remuntat arribant als 485,3 milions, un 7,9% més que el juny de 2019. Per sector, l'alimentació, begudes i tabac segueix essent el més potent en vendes a l'exterior amb 236 milions, gairebé la meitat de totes les exportacions del mes de juny. Aquest sector ha notat un increment del 18,2% respecte a l'any anterior.

Per països, França segueix essent el principal comprador dels productes gironins. Durant el mes de juny s'han venut productes per un valor de 130,59 milions d'euros a França. En segona posició es manté la Xina i en tercera posició hi ha el mercat alemany.

En el primer semestre de 2020, l'alimentació també ha crescut en exportacions un 15,3% i arriba als 1.349,3 milions d'euros facturats. En segon lloc hi ha els productes químics, que en la primera meitat de l'any han facturat 455,5 milions, un 9,4% menys que el mateix període de l'any passat. De fet, el mes de juny, el segon sector amb més vendes a l'estranger va ser el de béns d'equip, amb 70,5 milions.

D'altra banda, les indústries càrnies han arribat als 153,16 milions de facturació aquest juny, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat (128,58 milions d'euros). Pel que fa al primer semestre, aquestes empreses també han crescut en la facturació, ja que han ingressat 906,52 milions d'euros els sis primers mesos de 2020, mentre que en el mateix període de 2019 van ingressar-ne 744,41.



Baixen a Catalunya

D'altra banda, les exportacions catalanes no s'han ensortit tan bé de la crisi de la covid-19. Les exportacions han resgistrat una caiguda interanual del 17,2% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades publicades aquest divendres pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, Catalunya va vendre productes a l'exterior per 30.950,6 milions d'euros entre els mesos de gener i juny. Únicament el mes de juny, les exportacions catalanes van reduir-se un 11,8% respecte a l'exercici anterior, fins als 5.399,8 milions d'euros.

Malgrat el descens, Catalunya es manté com a comunitat més exportadora de l'Estat, concentrant un 24,9% de les vendes a l'estranger i situant-se molt per sobre d'Andalusia (11,8%), el País Valencià (11,2%) i Madrid (10,8%). El sector que més vendes va registrar a Catalunya entre gener i juny va ser el químic, amb 9.659,5 milions d'euros, tot i que les exportacions al sector van caure un 4,1% respecte al primer semestre de 2019.

A continuació apareix el sector de l'alimentació, begudes i tabac, que concentra un 16,8% dels ingressos. En aquest cas, les vendes van créixer un 9,3% interanual, fins als 5.193,8 milions d'euros. Pel que fa als béns d'equip, que representen un 16,1% de les exportacions, les vendes a l'exterior van registrar un descens del 24%, fins als 4.993,4 milions d'euros.

Barcelona concentra el 77% de les exportacions catalanes. Durant el primer semestre, el territori va registrar unes vendes a l'exterior per 23.858,7 milions d'euros, un 18,6% menys en comparació amb les mateixes dates de l'exercici anterior. La província més castigada va ser Tarragona, amb una caiguda de les exportacions del 22,4%, fins als 3.380,7 milions.