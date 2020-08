Ripoll engega un nou projecte per impulsar el turisme natural

El projecte comarcal de millora de l'oferta i infraestructures vinculades al Centre de Tecnificació Esportiva de Ripoll (CTER) l'Avellaneda, sota el nom «Estació Esportiva l'Avellaneda», es posa en marxa per «impulsar» el turisme de natura i «reforçar» la promoció esportiva com a «motor per a la dinamització econòmica del municipi i la comarca».

La zona es troba ubicada a un lloc «estratègic» per a la pràctica del trailrunning i la bicicleta en totes les seves modalitats (BTT, mountain bike o carretera). El que pretén és que l'ús esportiu que actualment ja té el centre, centrat bàsicament en alumnes de diferents modalitats esportives, s'hi sumi el vessant turístic i que esdevingui, d'aquesta manera, «un referent per al turisme que busca compaginar els recursos naturals amb la pràctica esportiva», diversificant així l'oferta turística i propiciant el turisme esportiu al llarg de l'any.



Ampliació de les instal·lacions

Per posar en marxa el projecte de l'Estació Esportiva, que s'acompanya de l'eslògan «Viu l'Esport al Bressol de Catalunya», es va considerar necessari ampliar les instal·lacions de l'Annex de l'Avellaneda, amb un nou espai d'acollida i dotar la nova zona vinculada al centre de Tecnificació d'unes noves instal·lacions, que permetin millorar el servei al turista/esportista i dels alumnes del centre.