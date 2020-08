Roben figures de sants d'un taller d'imatgeria religiosa d'Olot

Uns lladres, la matinada del divendres dia 21 d'agost, van entrar al taller Art Cristià d'Olot, es van endur sants i van provocar destrosses. Els lladres van haver de travessar unes obres que fan a la carretera de Santa Pau per accedir a la part de darrere del taller i forçar les obertures. Un cop dins, van agafar sants dels que estan en exposició i alguns objectes de valor i se'ls van endur.

Al taller hi ha sants de diferents formats que són venuts per decorar altars d'esglésies i cases particulars. El taller està situat al costat del Museu dels Sants d'Olot i des del museu l'aprofiten per mostrar l'activitat dels artesans. Aquesta setmana el taller ha estat tancat per vacances. Els responsables del taller han presentat denúncia del robatori a la Policia Municipal.

Els robatoris amb força havien tingut una reducció en els últims dies a Olot després d'unes setmanes de molta intensitat.

La major part dels robatoris han tingut lloc en botigues, piscines, pavellons d'esports i cases particulars. Els objectius dels lladres són els diners i les joies. Això no obstant, a vegades, han entrat a esglésies i ermites per robar imatges religioses, sobretot antigues, i vendre-les a col·leccionistes.