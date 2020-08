Troben el caixer robat a Riells i Viabrea en una furgoneta mig cremada

Els Mossos d'Esquadra han localitzat el caixer robat dimarts a Riells i Viabrea en un punt del municipi de Tordera. Es trobava a dins d'una furgoneta mig cremada i abandonada. A dins de l'aparell bancari no hi havia ni un euro.

Els Mossos d'Esquadra el van localitzar el mateix dia dels fets. L'Àrea d'Investigació Criminal de Girona està investigant aquest robatori, que també va lligat a la sostracció aquella mateixa matinada de la grua que van utilitzar per rebentar el banc i emportar-se, arrencant-lo, el caixer. El vehicle es va robar per part de dos encaputxats en una empresa de grues de Castelló d'Empúries. En canvi, al banc el van assaltar cinc encaputxats. La furgoneta localitzada a Tordera podria ser el vehicle que també van utilitzar per desplaçar la resta dels membres del grup.

Aquesta banda no és el primer cop que intenta esborrar les proves per fer més dificultosa la investigació dels Mossos. En aquest cas van intentar cremar el caixer a dins d'una furgoneta però no se'n van sortir perquè no va quedar del tot destrossat per les flames. Segons ha pogut saber Diari de Girona, aquest grup criminal, format per gent de països de l'Est, també ha cremat alguns vehicles a poblacions de la comarca de la Selva, com ara Sils o Vidreres. Majoritàriament vehicles sostrets.

Quant a les grues sostretes, els Mossos van recuperar la que es va utilitzar el dia 6 de març en un encastament a Riudellots de la Selva. La van localitzar al cap de poques hores no gaire lluny d'on es va produir el cop. En aquest cas, havia estat sostreta en una empresa de Santa Coloma de Farners. També se n'hauria recuperat una, que no es té constància que s'utilitzés per cap fet delictiu, a Fornells de la Selva.

Cal recordar que aquesta setmana l'Associació Catalana d'empreses en Carretera va denunciar a aquest diari que de diumenge a dimarts s'havien produït cinc robatoris -dos dels quals temptatives- de grues. Els consumats han estat a a Castell d'Aro, Castelló d'Empúries i Fornells de la Selva, mentre que les temptatives van ser una a Blanes i una altra també a Fornells. Uns robatoris que han posat el sector en alerta i, alhora, demanen als seus membres que extremin les mesures de seguretat.

La policia sospita que darrere de tots aquests fets hi ha una mateixa banda, a la qual van al darrere ja de fa un temps. Es tracta d'un grup criminal, un clan familiar, que es dedica a fer encastaments però també d'altres robatoris de menys notorietat. De moment no se'ls ha detingut, però l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos els està a sobre per intentar escapçar la banda.



Almenys tres casos consumats

El robatori de Riells i Viabrea no és el primer que fructifica, sinó que també han aconseguit robar caixers automàtics amb el mateix modus operandi a Riudellots de la Selva o Vilablareix. On no han prosperat és a la Garrotxa, ho van intentar a les oficines del Banc de Santander de Sant Jaume de Llierca i el de la plaça del Mercat de Tortellà. També van fallar en un altre cop a Riudellots.

En aquest cas van utilitzar turismes per fer l'encastament però no van poder emportar-se res perquè veïns de la zona els van veure. A banda de bancs, també hi ha hagut encastaments en farmàcies, benzineres i una gran botiga d'electrodomèstics, entre altres espais. En aquest cas es desconeix si es tracta del mateix grup criminal.