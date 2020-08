Girona duplica el risc de rebrot en una setmana

La ciutat de Girona ha duplicat el risc de rebrot en una setmana. Les xifres del Departament de Salut indiquen que la taxa ha passat de 81,29 a 198,11, situant-se així en un llindar de risc alt perquè ha superat els 100 punts i fregant el llindar de risc molt alt, situat en 200. La taxa de la velocitat de propagació se situa en 1,90. Pel que fa a la Regió Sanitària de Girona, ahir va arribar als 9.613 casos positius des de l'inici de la pandèmia –76 positius més que el dia anterior– i també va sumar dues noves defuncions. A Catalunya també es fa palès el creixement de casos, que ha registrat 1.174 nous positius i ha elevat el total a 97.745, segons l'últim balanç del Departament de Salut que té en compte les proves PCR. La xifra total és de 119.379 casos (1.282 més) amb totes les proves.

El nombre de pacients internats als hospitals gironins continua estable. Actualment hi ha 24 persones hospitalitzades, de les quals 8 es troben en estat greu a l'UCI. Tot i que la xifra és la mateixa que el dia anterior, la notificació de les dues defuncions indica que ha ingressat una nova persona als hospitals gironins. El total de defuncions de la regió d'ençà que va començar la pandèmia s'eleva fins a 831.

D'altra banda, encara que la taxa de rebrot ha crescut considerablement a la ciutat de Girona, la xifra se suavitza en el conjunt de la Regió Sanitària, i se situa en 96,97, fregant el llindar de risc alt (100).



1.174 casos nous a Catalunya

Catalunya va registrar ahir 1.174 casos nous de coronavirus confirmats per PCR. Segons les dades de Salut, 12.938 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, després que s'hagin reportat 16 defuncions en les últimes hores. El risc de rebrot, des de mitjans de juliol a la zona vermella, se situa en 163,08, per damunt de la setmana passada, quan era de 154,77 (del 5 a l'11 d'agost). La velocitat de propagació es manté estable en 1,08, tot i créixer dues centèsimes, mentre que la setmana passada era per sota d'1. Hi ha 631 pacients ingressats, 35 menys que en el balanç anterior, però 131 a l'UCI, deu més.

El risc de rebrot ha passat de 170,02 (del 29 de juliol al 4 d'agost) a 154,77 (del 5 a l'11 d'agost) i al valor actual de 163,08 (del 12 al 18 d'agost). El web dadescovid.cat mostra tendències en intervals de set dies, sense tenir en compte els tres darrers. El pic del risc de rebrot es va registrar el 23 de juliol, per sobre de 200, mentre que el llindar de risc alt se situa en 100.

Del total de casos acumulats a tot Catalunya des de l'inici de la pandèmia, 97.745 són per PCR, 4.433 epidemiològics, 3.146 probables, 4.101 són proves ELISA i 9.954 tests serològics (les proves ELISA i els tests serològics donen informació de l'estat immunològic). El total de morts per covid-19 a Catalunya s'eleva a 12.938. Hi ha 7.121 persones que han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris; 4.128 en residències; 819 en domicilis i 870 no estan classificades per falta d'informació.