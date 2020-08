Llagostera redacta un pla d'igualtat arran del monitor condemnat per abús sexual

L'Ajuntament de Llagostera ha iniciat la redacció d'un pla d'igualtat a partir de saber la condemna a 11 anys de presó al monitor que va abusar d'una menor que era alumna seva a l'Espai Jove de la població. El consistori lamenta els fets, els condemna i es declara obertament «feminista». El pla inclou també un protocol dirigit expressament a treballadors municipals per tal que siguin capaços de detectar i abordar amb celeritat possibles casos d'abusos, com els que van passar.

En un comunicat, l'Ajuntament assenyala que cal defensar «una Llagostera feminista» perquè suposa treballar per tenir «un poble més segur, just i còmode per a tothom en el qual no hi hagi lloc per la discriminació per raó de gènere, identitat o orientació sexual».

L'Audiència de Girona va condemnar a 11 anys i 1 dia de presó el monitor per abusar sexualment de la menor de 15 anys.

La sentència conclou que el processat va començar una relació amb la menor que era alumna seva a l'Espai Jove de la població, el novembre del 2018 prevalent-se de la «influència personal i emotiva que ostentava sobre la menor perquè era coneixedor dels sentiments que li despertava». Segons el tribunal, la relació va durar fins al gener del 2019, quan els familiars de la menor els van descobrir.

Com que la defensa no va al·legar que la relació entre els dos era pròxima en edat, la sentència recull que no cal fer «cap consideració al respecte» però sí que descarta, tal com va insinuar la defensa, que la denúncia sigui una revenja provocada pel «desamor».



Vot particular

Un magistrat del tribunal, Ildefons Carol, va emetre un vot particular, un fet que passa poc sovint a l'Audiència de Girona. En concret, el magistrat va exposar que «coincidia» plenament amb la resta del tribunal però sostenia que la pena d'11 anys i 1 dia era massa elevada , tot argument que la seva «única divergència» era no haver proposat un indult parcial.