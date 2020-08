Òmnium reclama «unitat estratègica» per a les properes eleccions

Òmnium Cultural exigeix «unitat estratègica» als partits independentistes de cara a les eleccions, ja que considera que actualment «no hi és». El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, va assenyalar ahir des de Figueres que «és imprescindible anar de la mà». Mauri va apuntar que «no es pot negar cap tipus de via si és democràtica i pacífica»: «Fa tres anys que ho demanem. Hi ha d'haver una estratègia unitària». El vicepresident també va aprofitar per denunciar el que considera com una «conxorxa» de diferents poders de l'Estat per «permetre» que el Rei emèrit «fugi de la Justícia».

En aquest sentit, Mauri va recordar que d'aquí poc farà tres anys que Jordi Cuixart és a la presó i que no tenen resposta sobre la querella que han presentat contra el Rei emèrit, Joan Carles de Borbó, que el passat 3 d'agost va anunciar la seva decisió de traslladar-se fora d'Espanya i que actualment es troba als Emirats Àrabs.

El vicepresident d'Òmnium va deixar clar que «no tenen cap confiança» amb Marchena que és qui ha de decidir sobre la denúncia de l'entitat. «No pararem fins que no passi comptes aquesta monarquia que és responsable de la repressió contra l'independentisme», va assenyalar Mauri. El vicepresident de l'entitat també va lamentar que el Rei hagi marxat a un país que no té tractat d'extradició amb Suïssa: «És evident que no hi ha una separació de poders a l'Estat espanyol», va remarcar.



Crida a la unitat

En relació amb les futures eleccions a la Generalitat –que encara no s'han convocat– Mauri va lamentar que no hi hagi unitat estratègica entre totes les forces polítiques sobiranistes, malgrat que ho demanen des de fa tres anys. Mauri va avalar totes les opcions i va deixar clar que «totes les vies si són pacífiques i democràtiques». «Hem d'enfrontar-nos a un estat que no té cap tipus de compassió ni voluntat de parlar, però nosaltres no renunciarem mai a agafar la bandera del diàleg», va dir.