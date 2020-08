144 nous casos de covid19 a Girona en les últimes hores

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 7.613, 144 més, i pugen a 9.808 si es tenen en compte totes les proves. Han mort 834 persones des de l'inici de la pandèmia (cap en les darreres hores). El risc de rebrot puja a 108,55, i supera el llindar de risc alt (100), que havia aconseguit contenir les darreres setmanes. La Rt és 1,23 i la taxa de confirmats per PCR del 14 al 20 d'agost, de 50,19. Hi ha 26 pacients ingressats, un dels quals a l'UCI.

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot ha passat en dues setmanes de 60,18 a 214,49 i la Rt és d'1,65. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 1.287 casos, 31 en les darreres hores; 1.736 amb totes les proves. 145 persones hi han mort i hi ha dos pacients ingressats.