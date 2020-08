El Banc dels Aliments organitza un «trail solidari» de l'Empordà a l'Ebre

Més d'una desena d'esportistes començaran avui a recórrer més de 600 quilòmetres de «trail solidari» per recaptar productes pel Banc dels Aliments. El recorregut comneçarà a les vuit del matí al Mirador del Pont Grec de Sant Martí d'Empúries i finalitzarà dissabte a les Terres de l'Ebre.

Durant el recorregut de la carrera, s'habilitaran punts de recapte de productes en benefici del Banc dels Aliments, en el marc de la campanya «La fam no fa vacances».

A les comarques gironines, els corredors completaran sis de les 28 etapes de la ruta, que corresponen a 127,3 quilòmetres dels 603 totals. Acompanyats de sis vehicles de suport, resseguiran el sender de gran recorregut GR-1 i avançaran pels municipis de Camallera, Banyoles, Besalú, Oix, Sant Joan les Abadesses i Ripoll.

En total seran tretze esportistes -10 homes i 3 dones- que faran tot el «trail» de punta a punta, tot i que s'espera que es vagin afegint més participants en altres punts del camí o que en facin etapes concretes. «Cal tenir en compte que tampoc és una activitat que fem en l'àmbit competitiu, no competim contra ningú, qualsevol que volgués afegir-s'hi no hi hauria problema», explica Albert Herrero, un dels participants de la carrera, resident a Girona i campió d'Europa l'any 2017 en curses d'orientació en la modalitat de Rogaine.

Entre Sant Martí d'Empúries i Banyoles el camí és prou pla, però a partir de llavors, ja desafiarà el desnivell. «El ritme serà suau perquè és una ruta llarga pels qui facin els 600 quilòmetres i s'ha de poder sostenir», assenyala. «Al començament de la cursa podrem córrer més trossos, però es basarà sobretot a caminar moltes hores al dia i no parar gaire», afegeix. En aquest sentit, la distància d'aquest «trail» és atípica, ja que solen ser habituals els recorreguts de 100 quilòmetres o 100 milles –de vegades fins i tot s'arriben a curses d'entre 300 i 400 quilòmetres– però pocs corredors han fet abans una carrera de 600 quilòmetres.

La ruta travessarà tot Catalunya i uneix els traçats del GR-1 i GR-7 fins a la meta, Roquetes (Terres de l'Ebre), on els participants esperen arribar aquest dissabte 29 d'agost.



Magatzem gairebé buit

A principis del mes d'agost, el Banc dels Aliments de Girona alertava que, amb la crisi de la covid, havia augmentat la demanda i que el magatzem es trobava «cada vegada més buit» i temien no poder cobrir la demanda.