Blanes celebra la Festa Major Petita amb humor i balls

Blanes ha celebrat aquest cap de setmana la seva Festa Major Petita, també coneguda com la Festa dels Copatrons, amb humor, contes infantils i balls de gegants mentre els assistents respectaven les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries.

El recinte de la plaça 11 de Setembre va ser el teló de fons de totes les activitats programades. La festivitat va començar la tarda de dissabte amb un contacontes a càrrec del grup Aires Rondallaires, que amb poc més d'un any d'experiència sobre els escenaris van entretenir petits i grans amb les seves narracions dramatitzades.

Seguidament, la pista esportiva de la plaça es va convertir en una pista de ball amb els moviments rítmics que feien els gegants i capgrossos de la Colla Gegantera de Blanes amb el suport d'altres col·laboracions.



Actuació dels gegants

A l'estil de la Trobada Gegantera que es fa cada any a finals d'estiu, es van interpretar diversos balls a dalt de l'escenari, entre els quals el dels gegantons Bernat-Joan de Cabrera i Violant de Prades, de l'Esbart Joaquim Ruyra; el característic «Vadô Set-Trossos», el personatge de la novel·la El Rem de 34 de Joaquim Ruyra; i els dos gegants de Blanes, en Gastó i na Caterina.

Per poder assistir a les activitats, era necessari fer una reserva prèvia de les entrades per garantir que es controlava l'aforament. Segons l'organització, les activitats infantils van ser tan animades que «va ser difícil guardar les distàncies i no moure's de la cadira, però en general es va respectar força la normativa».



El «bon rotllo» dels monòlegs

Els humoristes Óscar Sáenz, Carlitos i Edu Mutante, que conformen l'espectacle «Vermunòlegs», van ser els protagonistes de la nit amb la Nit de Monòlegs. «La vetllada que es va viure a Blanes va ser una reinterpretació blanenca del Saturday Night Live perquè el bon ambient i el bon rotllo del mític programa de l'NBC van ser-hi presents», comenten fons del consistori.

Poc abans de començar l'espectacle, els tres artistes van saludar l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i el regidor de Cultura i Festes, Albert Sanz. El públic, que va ocupar totes les cadires de la plaça, esclatava en rialles per bromes ben diverses que anaven des de les relacions sentimentals, reinterpretacions de cançons compostes en clau d'humor o imitacions de personatges públics com van ser Fernando Simón, Matías Prats o Leo Messi, entre d'altres. La Festa Major Petita va arribar ahir al vespre al seu punt final amb l'audició de sardanes de la mà de la cobla Ciutat de Girona.

El municipi va aprofitar l'ocasió per mostrar reportatges on reivindicaven els atractius de Blanes, com ara el Jardí Botànic Marimurtra, sa Palomera o el Castell-Palau del Vescomtat de Cabrera.