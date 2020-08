Els Bombers demanen prudència després de fer vuit rescats en un dia

Els Bombers van recordar ahir la necessitat de ser prudent si es fan activitats a la muntanya, després d'haver atès vuit peticions de rescats en un dia, quatre de les quals a les comarques gironines.

A les 08.51h, van requerir els seus serveis al coll Siern-Espinavell, a Molló, perquè una persona havia patit una ferida en una cama. A més, una excursionista es va fer mal en un turmell en baixar del Taga, a Ogassa, per la qual cosa van alertar emergències a les 10.29 hores. A les 13.43 hores van rebre l'avís per rescatar un excursionista a Olot, en fer-se mal en una cama. Finalment, a les 18.13 hores els van demanar ajuda per socórrer una persona ferida al peu a la cala del Pi de Portbou.



Els altres rescats

Els altres rescats es van produir al Febró (Tarragona), a Espot (Lleida), Castellnou del Bages (Barcelona) i a la Font del Troncó, a Terrassa.