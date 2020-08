La compensació pels treballadors de la sanitat pública no es pagarà fins al mes de setembre

La compensació que la Generalitat va prometre als treballadors de la sanitat pública pel sobreesforç realitzat durant la primera onada del coronavirus s'endarrerirà fins al setembre.

Es tracta d'una transferència econòmica, que oscil·la entre els 350 i els 1.350 euros, que el Govern va anunciar que es realitzaria en la nòmina d'agost. Però per als professionals dels centres gestionats per l'ICS, com l'hospital Josep Trueta i 27 CAPs de la regió sanitària de Girona, no arribarà fins la nòmina del setembre, tal com va confirmar el Secretari de Sanitat de la UGT Comarques Gironines, Toni Rodríguez, en declaracions a aquest diari.

Aquest retard es dona perquè el Departament ha de fer el recompte de la situació dels diferents professionals durant la pandèmia, per tal d'establir quins professionals rebran la compensació. «Han de saber qui ha estat actiu, qui no ha estat actiu, qui ha estat a primera línia, qui estava de baixa...», explica Rodríguez.

Es tracta d'un retard que afecta el personal del sector públic. Al sector concertat, en canvi, és més àgil i la transferència arribaria puntualment.



Desigualtat entre professionals

«El retard és el menys important», explica Rodríguez, i afegeix «el que més ens preocupa és la desigualtat per categories professionals». Per al sindicat, «tot i que estaria be que l'administració complís les seves promeses», el gran problema d'aquest sistema de compensacions és la diferència d'import que s'atorgarà als treballadors depenent de la categoria professional. Rodríguez creu que l'import hauria de ser igual per a tothom, ja que «la covid no fa distincions per categoria professional, tots han estat a primera línia».

«En els últims anys, els diferencials de sous han anat augmentat entre una categoria professional i una altra, aquí i a tot arreu», explica. Per això, que els premis per enfrontar-se a la covid mantinguin també aquesta diferència entre professionals és, al seu entendre, «perpetuar aquesta desigualtat», explica Rodríguez. «No entenc perquè un metge ha de cobrar 1.300 i un altre treballador 350 euros, és immoral des del nostre punt de vista», rebla.

En aquest sentit, Rodríguez recorda les reivincidacions que els zeladors han protagonitzat recentment perquè se'ls consideri personal de risc. «Hi ha gent que creu que només porten cadires de rodes, peò no tenen en compte que si el pacient s'ha d'aixecar, doncs l'han d'agafar», explica. Així, defensa que aquests professionals sanitaris també s'han vist molt exposats al virus tot i no ser considerats com a «personal mèdic».

D'altra banda, el secretari de Sanitat de la UGT també recorda que al sector sanitari «històricament se li van fer unes retallades». «Nosaltres defensem que, com totes les retallades s'haurien d'anar revertint», continua. Per a la UGT, destinar els recursos al sistema sanitari seria preferible a «donar premis».