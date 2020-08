Girona registra tres noves defuncions per COVID-19 i suma 49 positius més

La Regió Sanitària de Girona va sumar tres defuncions per covid-19 ahir, i també van pujar en 49 els nous casos de persones contagiades. Així, el còmput global de positius des de l'inici de la pandèmia a la regió gironina puja fins a 9.662 casos, 7.469 detectades per proves PCR, i el nombre de defuncions acumulades per coronavirus s'eleva a 834. El risc de rebrot a la regió ja frega el llindar de risc alt (100), i situant-se a 97,23, mentre que l'Rt (la taxa de reproducció del virus) és 1,17. Hi ha 26 pacients ingressats, vuit dels quals a l'UCI.

Pel que fa a la ciutat de Girona, el risc de rebrot continua ascendint, i ha passat en una setmana de 88,89 (del 6 al 12 d'agost) a 207,15 (del 13 al 19), i l'Rt és d'1,82. Des de l'inici de la pandèmia, a la ciutat s'han confirmat per PCR 1.256 casos, 13 en les darreres hores; 1.736 amb totes les proves. 145 persones hi han mort i hi ha tres pacients ingressats. Salut també està estudiant si hi ha relació entre diversos casos positius notificats a la població de Cassà de la Selva, al Gironès.

Mentrestant, a l'Alt Empordà, Figueres s'ha estabilitzat, amb el risc de rebrot a 116 -tot i seguir en zona vermella- i el municipi veí Vilafant l'ha reduït fins a passar a zona verda, amb un nivell de risc de 15,17.



Dades a Catalunya

Pel que fa al conjunt de Catalunya, ahir es van registrar 1.168 casos nous de coronavirus confirmats, 1.125 per PCR, i el total s'eleva a 98.870, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 120.547 casos amb totes les proves. Segons les dades de Salut, 12.954 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, després que s'hagin reportat 16 defuncions en les últimes hores. El risc de rebrot, des de mitjan juliol a la zona vermella, se situa en 169,14, per damunt de la setmana passada, quan era de 156,25 (del 6 al 12 d'agost). La velocitat de propagació és manté estable en 1,09, tot i créixer una centèsima i seguir per damunt d'1. Hi ha 657 pacients ingressats, 26 més que en el balanç anterior, i 132 a l'UCI, un més.