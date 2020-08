Quan els gorgs queden petits

L'estiu del 2020 serà recordat per l'èxode cap a la natura de la gent de les metròpolis. Es tracta d'una migració temporal que ha estat fomentada per les autoritats i derivada de la covid-19, ja que la recomanació és no viatjar i aprofitar el que tenim a prop de casa. El problema és que el que hi ha a prop tampoc és tan gran. No hi ha grans llacs ni rius amples, i alguns rierols amaguen gorgs remots sota les ombres dels arbres.

A la Garrotxa hi ha uns quants gorgs amagats a cada poble, però no hi ha tants pobles ni tants gorgs. Per això, aquest estiu alguns alcaldes han fet saltar l'alarma davants els excessos de freqüentació als gorgs dels seus municipis. Tal ha estat l'alerta que el Consell Comarcal de la Garrotxa ha previst una reunió d'alcaldes el pròxim setembre per tractar una reglamentació conjunta que reguli l'accés als gorgs.

Mentrestant, els pobles i el Consorci de l'Alta Garrotxa han adoptat mesures d'emergència per reduir l'excés de freqüentació de les àrees amb gorgs i calmar les molèsties als veïns que viuen a la vora de les zones de bany.

L'alcalde de Santa Pau, Pep Companys, ha explicat que l'Ajuntament s'ha vist sobrepassat per l'afluència de gent als gorgs de can Batlle. Els caps de setmana han posat vigilància i han tancat el pas dels vehicles al camí que condueix als gorgs. Ara, els banyistes han de deixar el cotxe al costat de la carretera i caminar un quilòmetre de distància perquè els veïns de la zona no podien travessar i arribar a casa seva, ja que algun dels cotxes aparcats a banda i banda del camí li obstruïa el pas.

Riudaura també té gorgs a la perifèria del municipi. En aquest cas, el mateix alcalde ha hagut de fer de vigilant i l'Ajuntament ja ha tramitat sancions a cotxes mal aparcats. El problema, però, és que no poden tancar els camins perquè són vies que condueixen a cases habitades.

Per la seva banda, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha posat una tanca i una caseta per controlar l'accés a l'àrea recreativa dels Pins. És un espai amb prats, taules i cadires, i abans de l'alarma de la covid-19 s'hi feien barbacoes. L'aparcament és de pagament i hi ha personal que controla l'accés i neteja tot l'entorn diàriament. D'aquesta manera, ho tenen net i controlat. El motiu és que en estius anteriors ja havien patit excessos de visitants i havien tingut problemes amb els cotxes mal aparcats.

Les Planes d'Hostoles, des de fa dos anys, fa pagar per accedir a l'aparcament i la novetat d'enguany és que els vigilants controlen que no hi hagi més de vint persones per gorg. Si la zona de gorgs està plena, els vigilants no deixen entrar més cotxes. Això fa que molts conductors marxin cap a altres zones de bany menys controlades. El Consorci de l'Alta Garrotxa va posar controls a la cruïlla de Sadernes i va limitar l'aparcament, però la gent deixa el cotxe a Montagut i camina sis quilòmetres fins a les gorgues del Llierca. D'altres, s'endinsen a la riera de Sant Aniol més a l'interior. El president del Consorci, Santi Reixach, ha apuntat que aquest ha estat l'any amb més presència de banyistes a l'Alta Garrotxa.