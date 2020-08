Manters intimiden l'amo d'un bar de Roses en confondre'l pel germà bessó

Un grup de manters es van presentar dissabte al bar El Rebost de l'Empordà de Roses per intimidar al propietari per les protestes dels comerciants en contra del top manta en confondre'l amb el seu germà bessó, Ricardo Moraes, president de l'Associació de Comerciants de Santa Margarida.

La proliferació del top manta continua causant problemes a Roses. Després de setmanes de protestes per part dels comerciants, que es manifesten cada setmana i recullen firmes diàriament per intentar aturar la venda ambulant al passeig, la tensió va créixer dissabte quan uns quinze manters es van presentar a un bar amb l'objectiu d'intimidar Ricardo Moraes per les protestes, confonent-lo amb el seu germà bessó, propietari del bar. Sense ser coneixedor de l'error, el grup va increpar el propietari, fins que la Policia Local va intervenir per apagar els ànims.

Ricardo Moraes té clar que les protestes «anaven per a mi, no per al meu germà». De fet, segons va explicar ahir a Diari de Girona, a les deu del matí del dissabte, una persona, també manter -pel que assegura Moraes-, va anar al bar a avisar-los que hi havia un grup que tenia pensat actuar en contra d'ell. Aquest avís el va posar en alerta i ja va estar atent tot el dia, però el que no es pensava es que s'equivocarien de germà.

Moraes està segur que «estan fent una bona feina» amb la recollida de firmes, ja que amb aquest incident els manters demostren que «estan nerviosos» i comencen a «tenir por» de les conseqüències de les protestes, i creu que per això els «han volgut espantar».

Després de l'incident, amb la resta de comerciants de l'Associació es van plantejar si continuar amb la recollida de firmes que duen a terme cada dia al passeig de Roses, just davant d'on es troben la majoria de manters. «Es va decidir que sí, i el mateix vespre ja tornàvem a estar al lloc», explica Moraes. En aquesta parada, a més de recollir firmes, també donen informació a turistes i visitants, per tal que entenguin el que suposa i afecta la venda ambulant.

Moraes, tot i ser l'objectiu de les protestes dels manters, assegura que, gràcies als fets de dissabte, «l'Ajuntament s'ha posat en marxa, que fins ara no ho havia fet», ja que «el conflicte comença a agafar dimensions més importants».

El regidor de Seguretat de Roses, Joan Plana, ha condemnat la protesta, afegint que episodis com el de dissabte no són manera d'arreglar res». Plana, però, lamenta que les protestes dels comerciants es dirigeixin cap a l'Ajuntament, que assegura «és qui més compromès està en arreglar aquest problema», tot i que entén el malestar envers la situació i més en un estiu tan complicat com aquest.

Des de l'Ajuntament també lamenten la falta d'ajudes d'altres institucions, ja que, segons Plana, el problema va més enllà de la venta ambulant. «És un problema social que s'ha d'arreglar des de totes les institucions», indica. En aquest sentit, assegura que l'Ajuntament de Roses «posa tots els recursos possibles per solucionar-ho», però també diu que «l'acció policial només és una solució a curt termini». El regidor espera que no es repteixin episodis com el de dissabte, ja que «recórrer a l'amenaça verbal no es pot tolerar de cap manera» a part de «no solucionar res».



Un mes de protestes diàries

Els comerciants fa mesos que reclamen mesures, i des de finals del juliol es manifesten cada dia al passeig per visibilitzar més el problema, agreujat per la pandèmia. «Els manters no compleixen amb la normativa anticovid que hem de complir els comerciants» protestava Moraes, que ahir, quan va ser consultat per aquest diari, encara no havia presentat denúncia sobre els fets, a l'espera de saber «si la Policia Local va aixecar acta dels incidents».