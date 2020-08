«Surt molt barat ocupar un immoble, cal fer una reflexió»

Després d'uns mesos al càrrec, com valora la situació delinqüencial a la Jonquera?

M'he emportat una sorpresa important amb la Jonquera. Per sort o desgràcia, ja fa vuit mesos que em veig obligat a veure els delictes de la comarca cada dia i, amb dades objectives, dels actes delictius que es cometen a la comarca, pocs són a la Jonquera. Parlem sobretot de teloners, que roben en camions. Potser hem tingut alguna baralla per tràfic de drogues, però no és un municipi amb una gran problemàtica.

En ser una població fronterera hi ha molta activitat i a vegades necessiten suport policial. És àgil amb els altres cossos?

A la Jonquera tenim un problema, perquè tenim un comandament dels Mossos molt competent, però aquí algú ha de fer els deures i fer d'una vegada la nova comissaria dels Mossos. A més, aquesta persona té uns recursos molt limitats per gestionar la seguretat ciutadana. La Generalitat fa molts anys que diu que farà la comissaria i l'Ajuntament ha cedit els terrenys, però no arriba. Amb el comandament hi tenim una col·laboració extraordinària.

Necessita més efectius a la plantilla?

Ens fan falta alguns efectius, però no masses, perquè en teoria som un dels municipis on hi ha més cossos de policia. Els Mossos tindran una comissaria gran però també hi ha la Policia Nacional. El gran problema és que si no hi ha prou efectius dels Mossos i tenim una baralla amb un o dues patrulles al carrer, em caldrà suport. No posaré en risc els meus agents, continuaré recolzant-me en qualsevol cos policial que em pugui donar suport en una situació complicada.

La Policia Local de la Jonquera està de servei a la nit?

No, he concentrat tots els recursos a la franja horària en què crec que és més necessària la presència de la Policia Local. Fem nits programades al llarg de la setmana depenent de les necessitats que hi ha a la població.

Fa pocs dies van aturar una ocupació. Tenen problemes amb les ocupacions?

És una problemàtica a escala nacional i cal fer una reflexió molt important. Per començar, en l'àmbit legislatiu, perquè, no ens enganyem, a vegades es diu que jutges i fiscals fan poc però és que treballen amb les eines que hi ha. No poden aplicar altres penes. El poder legislador ha de fer un pensament perquè tenim un problema de seguretat ciutadana que va in crescendo i que està provocant que la ciutadania comenci a fer feines que no li pertoca, que serien de la policia. Surt molt barat ocupar un immoble. Moltes d'aquestes persones delinqueixen no només en el moment de l'ocupació, sinó que ho fan també després, amb fraus elèctrics, etcètera.

Com actua la Policia Local en aquests casos?

Aquí a la Jonquera la Policia Local ha avortat cinc temptatives d'ocupació a la zona del centre. El que diria a la ciutadania és que ens avisi de seguida quan detecti algun senyal de possible ocupació perquè encara no té la protecció jurídica de domicili. El que és incomprensible és que s'ocupi un immoble i al cap d'unes hores ja tingui aquesta protecció jurídica. Aquestes persones manipulen les connexions d'aigua i llum, comporten un risc. En aquests casos no parlem d'una família que no té recursos, sinó d'un nombre important, amb dades objectives, de persones que són delinqüents. És molt difícil fer-los fora perquè quan s'inicia el procediment judicial i al cap d'un temps hi torna a anar la policia ja no hi ha els mateixos a l'immoble. Per això hi ha ocupacions que s'allarguen tant, tot plegat ha de ser molt més àgil.

Considera que s'ajuda d'alguna manera aquests ocupes?

L'estat del benestar hi és per ajudar les persones necessitades i sense recursos, el que no ha de servir és per ajudar els delinqüents, perquè molts d'ells s'aprofiten de l'estat del benestar cada dia. A la Jonquera rebem empadronaments de persones que són ocupes. Des de la Policia Local hem de certificar les persones que viuen en aquests domicilis ocupats perquè hi estem obligats.

Hi ha molts immobles ocupats a la Jonquera?

Sí que en tenim d'ocupacions, però no moltes. La majoria són de delinqüents habituals reincidents i per això tenim previst fer un plànol de tots els immobles ocupats.

Hi ha un problema amb els reincidents a la Jonquera?

Sí. Crec que no és normal que a una persona se la detingui tres vegades en una setmana. Al final fins i tot coneixes el seu modus operandi. Estic sotmès al principi d'imparcialitat, però això no significa que no pugui dir que quelcom no funciona. Si una persona participa en baralles tumultuàries o d'altres fets delictius, potser una bona solució seria aplicar ordres d'allunyament del centre de la Jonquera o d'on sigui més convenient.

Alguns dels reincidents que tenen a la població es troben a Espanya de forma irregular?

Sí. Estem en un món globalitzat en constant moviment migratori, però no tot s'hi val. Molt sovint identifiquem persones que són estrangeres, que estan aquí de forma irregular i que tenen antecedents fins i tot per delictes contra les persones -robatoris violents- i no només contra el patrimoni. Potser aquestes persones que venen a delinquir haurien de tornar al seu país. Potser caldria que algú es plantegés les coses. Per exemple, això ho pateix molt la gent del poble quan veuen una persona corrent amb un ganivet darrere d'una altra. Però sembla que hi ha gent que no veu la realitat.

Amb quin tipus de reincidents il·legals es troben?

Molt sovint els reincidents ho són per tràfic de drogues, ocupacions d'immobles, pràctiques que generen molts diners, i quan un ocupa el territori de l'altre és quan hi ha els problemes. Algú hauria de dir que si una persona està aquí de forma irregular i el seu modus operandi és delinquir, el millor és que torni cap al seu país d'origen. En cap moment dic que sigui un tema en contra de la immigració, sinó de la mala immigració. Cal gestionar-ho, no pot ser que detinguem una persona amb 90 detencions prèvies. Arriba un punt que la mala immigració fa malbé la bona immigració.