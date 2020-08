Torra diu que les escoles obriran «sí o sí» i demana «un esforç»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va avisar ahir que les escoles s'obriran «sí o sí» al setembre. Torra va assegurar en el discurs de cloenda de la Universitat Catalana d'Estiu que «cap territori dels països catalans es pot permetre que no tornem a la feina i que no obrim les escoles». En aquest sentit, el president de la Generalitat va assenyalar que «venen dies decisius» per afrontar la pandèmia. «Haurem de tornar a demanar als ciutadans de Catalunya un esforç més, un esforç permanent més, una revolució de la solidaritat i compromís cívic per poder aplanar la corba», va assenyalar Torra.



Dades que preocupen

El curs escolar a Catalunya comença d'aquí a tres setmanes i, en els últims quatre dies, els contagis han superat el miler cada dia, mentre el risc de contagi segueix en lleu ascens, per això el president, Quim Torra, va anunciar que en les «pròximes hores» demanarà «un esforç més».

La Generalitat ha preparat aquest matí una conferència de premsa del president Torra, al costat de la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, després de l'habitual reunió de seguiment de la covid-19. L'inici del curs escolar i el final de les vacances per a molts preocupa el Govern català pel que pot suposar de retrobaments i reunions de grups, a més, les xifres dels últims dies no donen un resultat encoratjador.

Mentre dilluns passat, 17 d'agost, la xifra de nous contagis superava els 1.200 (1.204), els dies 18 i 19 va baixar fins a 557 i 817, però els dies 20, 21, 22 i 23 va superar sempre els mil i la xifra coneguda aquest diumenge és de 1.168. A més, l'índex EPG, que mesura el risc de rebrot i considera la franja de risc per sobre de cent, està en vermell des del 13 de juliol i aquests mesos d'estiu va tenir el seu punt més alt el 23 d'agost -fa just un mes- quan va assolir un 202,83.