10 platges de la Costa Brava d'una bellesa única

Hi ha espectacles visuals que són una meravella, després hi ha la Costa Brava, una harmonia perfecta entre el còctel de roques, penya-segats, alzines, pins, sorra i aigua cristal·lina. És una obvietat afirmar que de cales que encanten pel seu goig visual n'hi ha moltes en el litoral gironí, motiu pel qual és famós més enllà de les nostres fronteres. Amb coneixement d'això, tot seguit s'ha creat un llistat amb deu platges i cales de la Costa Brava que destaquen pel seu joliu i, especialment, perquè en conjunt permeten descobrir espais amb una tipologia molt diversa del litoral.



Platja de l'Illa Roja, Begur

Sa Tuna, Begur

Cala Pedrosa, Tamariu

Cala Canyet, Santa Cristina d'Aro

Cala Estreta, Palamós

Cala Bramant, Llançà

Cala Tamariua, Port de la Selva

Gola del Ter, Torroella de Montgrí

Platja Nova, Roses

Platja Gran, Cadaqués

Una de les cales que mai falten en les recomanacions dels, i en aquest cas el paratge que l'obre, és la platja de l'. La cala, nudista i amb prestigi internacional, destaca per la prominent illeta de roca vermellosa que li dóna nom. Illa Roja , De sorra gruixuda, té una extensió aproximada de 150 metres i és habitual accedir-hi a peu pel camí de ronda que prové de Begur, el qual en aquest indret és abrupte pels penya-segats que hi ha.Sense moure'ns del municipi de Begur, també és habitual fer menció a la platja de, un paratge no molt llunyà, però sí variat, al d'Illa Roja. En aquesta ocasió, Sa Tuna , la, que no arriba als 100 metres de llargada, és fàcilment reconeixible per les velles i bellesque conserva., una platja a la qual només es pot arribar a peu o per mar. Rodejada de vegetació té un accés difícil per les seves pendents pronunciades. La cala, de no més de 30 metres d'extensió, en estar situada al bell mig de diferents penya-segats, està plena de roques. Habitualment hi fondegen nombrosos vaixells.Heu travessat en alguna ocasió, a peu, un pont que passa per sobre del mar en el litoral gironí? Als esculls de Canyet, això és possible. Accedint per un sender i passant prèviament per la urbanització de Rosamar i la platja de Canyet , que té el mateix nom que la cala, trobarem. El tret diferencial d'aquestade la resta d'indrets, sense cap mena de dubte, són les passarel·les de pedra que uneixen els esculls de roques naturals i que permeten introduir-se caminant cap a l'interior del mar.Si pensem en una, sense cap construcció a l'entorn, és probable que ens vingui a la imaginació un paratge entre penya-segats i de difícil accés.n'és una excepció. La platja de Cala Estreta , amagada i a la qual és necessari caminar aproximadament uns 25 minuts per arribar, té un itinerari pla que no transcorre per cap terreny exigent.En un indret completament natural, la cala nudista, és de sorra, estreta i de poc més de 100 metres d'extensió.Abandonant la meitat inferior del litoral gironí, per tant, dirigint-nos cap al, ens podem trobar amb una petitaconeguda com la. Entre pedres que es recaragolen encerclant el mar, a, es forma un "estany" d'aigües tranquil·les, a excepció de quan hi bufa la tramuntana. La cala, rocosa, s'ubica a la, un entorn amb un gran nombre de racons únics i que tenen un alt valor subaquàtic.A prop del punt més oriental de tota la península Ibèrica, el cap de Creus, una de les platges més icòniques de la zona és. La platja, que rep aquest nom pels arbres tamarius que hi ha a l'entorn, és de sorra gruixuda i té una longitud inferior a 80 metres. Pel seu aïllament, cala Tamariua acostuma a estar freqüentada per persones que aprofiten per fer nudisme en aquest paratge d'Per altra banda, aquelles persones que busquen fugir de les petites cales i cerquen grans extensions de sorra, la Gola del Ter, amb permís de la Platja de Sant Pere Pescador -que amb els seus més de sis quilòmetres és la platja més llarga de la Costa Brava -, pot ser una bona opció., sovint també anomenada com a platja de la Fonollera, és un paratge tranquil amb una llarga extensió de sorra fina i daurada. Amb la presència propera de les, fa que aquest indret es torni majestuós, especialment durant la sortida del sol. La platja habitualment està freqüentada per banyistes amb els seus gossos, no obstant això, la zona permesa per aquestes mascotes s'ubica a l'entorn dels Griells , a l'altre costat de la platja de la Gola del Ter.Dins de nucli urbà, una de les platges més suggerents delés la. Ubicada entre l'espigó de la Riera de Ginjolers i el Rec d'En Forquilla, té més de 400 metres de sorra des d'on contemplar el golf de Roses.A tocar de la platja Nova s'hi viu un ritme frenètic. Amb un passeig marítim amb molta vida i un municipi amb abundant hostaleria i comerç, Roses -tal com també es podria citar Platja d'Aro- és una elecció habitual per aquells que volen anar a la platja i tenir ben a prop un gran nucli urbà.Ja per últim, no abandonant les platges que es troben dins de nucli urbà, es pot destacarque possiblement és laTocant a la platja més cèntrica i concorreguda del poble, a la Platja Gran , amb aproximadament 200 metres d'extensió, hi podem trobar una gran quantitat de "xiringuitos", així com cases de pescadors, edificis modernistes o, dins del mar, desenes d'embarcacions molt habituades a ser fotografiades i filmades en primer pla, mentre, en segon, s'hi veuen els habitatges blancs característics del municipi, entre els quals en sobresurt l'església de Santa Maria de Cadaqués.Sigui per gaudir de la mar els dies que queden d'estiu, per visitar aquests indrets fent una passejada a l'hivern o per qualsevol altre motiu, sempre pot ser una bona ocasió apropar-se a alguns dels. Aquesta és la seva ubicació: