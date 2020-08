Comença a Empúries una cursa a benefici del Banc d'Aliments

Més d'una desena d'esportistes van començar ahir a recórrer els més de 600 quilòmetres del trail solidari «Non stop aliments» que durarà sis dies, des de l'Alt Empordà fins a Terres de l'Ebre. El tret de sortida va tenir lloc a les vuit del matí al Mirador del Port Grec de Sant Martí d'Empúries, on comença el GR-1.

Durant el recorregut de la cursa, s'habilitaran punts de recapte de productes en benefici del Banc dels Aliments, en el marc de la campanya «La fam no fa vacances».

A les comarques gironines, els corredors completaran sis de les 28 etapes de la ruta, que corresponen a 127,3 km dels 603 km totals. Acompanyats de sis vehicles de suport, resseguiran el sender de gran recorregut GR-1 i avançaran pels municipis de Camallera, Banyoles, Besalú, Oix, Sant Joan de les Abadesses i Ripoll.

Hi haurà 13 esportistes –10 homes i 3 dones– que faran tot el trail de punta a punta, tot i que s'espera que s'hi vagin afegint més participants en altres punts del camí o que en facin etapes concretes. «És una activitat en què no competim contra ningú, qualsevol que volgués afegir-s'hi, no hi hauria problema», va explicar Albert Herrero, un dels participants de la carrera, resident a Girona, proclamat campió d'Europa l'any 2017 en curses d'orientació en la modalitat de Rogaine.

Entre Sant Martí d'Empúries i Banyoles el camí és prou pla, apunta Herrero, però a partir de llavors, ja desafiarà el desnivell. «El ritme serà suau perquè és una ruta llarga pels qui facin els 600 quilòmetres i s'ha de poder sostenir», assenyala.

La ruta travessarà tot Catalunya i uneix els traçats del GR-1 i GR-7 fins a la meta, Roquetes (Terres de l'Ebre), on els participants esperen arribar el dissabte 29 d'agost.