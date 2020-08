Furts de distracció per primera vegada a aparcaments de supermercats d'Olot

L'engany de la taca busca la distracció de la víctima per endur-se-li la bossa de mà o la cartera. En els últims dies han transcendit a les xarxes socials alguns d'aquests furts a aparcaments de supermercats d'Olot. Primer hi ha un testimoni que explica la seva experiència per avisar la gent i després hi ha gent que comenta els testimonis i confirma la veracitat dels fets.

El que ha tingut més difusió és el d'una dona que explica que feta la compra i amb tot el gènere carregat dins del cotxe, es disposava a engegar el cotxe. Va ser quan va sentir uns lleus tocs al vidre per alertar-la d'alguna cosa. Va obrir la porta i va veure una escampada de monedes. Instintivament va anar per collir-les. El gest va ser aprofitat pels lladres per estirar-li la bossa de mà.

Va poder veure una dona que marxava amb la seva bossa de mà i la va seguir. En sentir-se descoberta la dona va llençar-li la bossa de mà. Amb la bossa de mà recuperada la dona va poder tornar al cotxe i collir la xavalla del terra, uns tres euros euros en monedes de 20 i 10 cèntims. Va tornar a l'establiment i va donar compte d'allò que li havia passat. Allí li van explicar que uns dies abans una altra dona havia entrat a la mateixa trampa però en comptes de xavalla li havien deixat ampolles d'aigua. En aquest cas, la dona no va poder recuperar la bossa.

Aquesta modalitat de robatori per distracció havia estat molt usada a localitats de la costa en estius amb molt de turisme. Aquest any, la Garrotxa ha rebut molt turisme que cercava tranquil·litat. Per tant, els supermercats han estat més plens.

Encara hi ha un altre sistema molt usat a la costa, del qual de moment no hi ha hagut testimonis a la Garrotxa. L'escenari també són els aparcaments dels supermercats. Els malfactors es fixen en una víctima a la qual han vist una cartera o un moneder ple de diners.

Quan la víctima es dirigeix cap al cotxe, el delinqüent li llença un gelat per sobre. Ho pot fer a la brava amb força o ho pot fer d'una manera més dissimulada sobre la base de fingir una entrebancada. La víctima es fixa en l'estropici fet damunt de la roba i no s'adona que aprofiten per estirar-li la bossa de mà o per posar-li la mà a la butxaca i treure-li la cartera.

Els aparcaments dels supermercats, on preval l'anonimat i hi passa molta gent, a vegades amb pressa, són aprofitats pels malfactors per fer furts.

Cal tenir en compte que els lladres vigilen la gent, mentre que les persones només solen pensar en la compra i en tornar a casa. Els lladres no tenen pressa i esperen les víctimes. Les escullen sobre la base de si han vist que porten diners. O sigui, han mostrat bitllets. També del seu aspecte físic i sobretot si estan sols i distrets.

L'excés de confiança ens fa vulnerables a un estirament de bossa de mà o a una trampa estudiada entre dos o tres malfactors. Per accentuar la sorpresa busquen el moment en el qual la víctima està en el moment de més vulnerabilitat. Quan carrega, quan posa en marxa el vehicle o quan es disposa a entrar dins. ri.

