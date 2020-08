La Generalitat vol ampliar l'heliport del Parc de Bombers d'Olot

La Generalitat estudia ampliar l'heliport del Parc de Bombers d'Olot. Segons ha informat Ràdio Olot, estudien la construcció d'un hangar nou amb la finalitat de tenir l'helicòpter del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials d'Olot.

El Parc de Bombers d'Olot té un heliport que li permet mantenir un helicòpter preparat durant bona part de l'any. L'època de principal activitat de l'aparell és l'estiu. Això no obstant, la voluntat és que l'aparell romangui a Olot tots els dies de l'any.

El motiu de voler disposar tot l'any d'un helicòpter és l'alt nivell d'eficàcia dels mitjana aeris en els rescats. Si bé els helicòpteres, a vegades, serveixen per pujar persones ja mortes, es pot dir que han salvat milers de persones d'una mort lenta, solitària i dolorosa.

Només en les últimes setmanes, l'helicòpter va salvar dos excursionistes de morir a l'Alta Garotxa. El catorze d'agost i en una clariana d'un dia de pluja, els bombers de l'helicòpter van detectar una figura diminuta que els feia senyals des de l'espadat del salt de la Capa. Damunt del gorg Blau a Sant Aniol d'Aguja, una dona de 39 anys romania perduda des d'uns dos dies abans. La dona havia quedat ancorada enmig de la cinglera calcària i hauria estat molt difícil trobar-la a peu. De fet, quan la van trobar ja havien fet totes les rutes que un senderista pot fer a l'Alta Garrotxa, ja ho havien seguit tot. Encara no havien passat dos dies que els Bombers van haver de buscar un excursionista desorientat que van trobar a l'ermita del Moller.

No solament l'Alta Garrotxa és atractiva pels senderismes, les valls d'en Bas, d'Hostoles i les rutes per Sant Joan les Fonts o Castellfollit són seguides per centenars de persones en dies de vacances i caps de setmana.

Fa poc, una dona va caure en una passera del riu Fluvià mentre feia la ruta de les Colades de Sant Joan les Fonts. La dona, de cinquanta-dos anys, havia relliscat amb una pedra de riu i s'havia fet mal en una cama.No es podia moure. Va haver de ser immobilitzada en una llitera estirada des de l'helicòpter i traslladada a l'heliport del Parc de Bombers d'Olot i després a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.

El Puigsacalm és un cim estimat pels parapentistes per llençar-se a planejar per damunt dels camps i prats de la Vall d'en Bas. Un dia un parapentista va quedar penjat en un cingle del Puigsacalm. S'aguantava arran del precipici per molt poca cosa, algunes pedres i matolls on una persona es pot arrapar. Des de l'helicòpter el van veure i el van poder treure de la difícil situació.

L'helicòpter no solament serveix per treure complicada fins al coll en llocs alts situats damunt d'abismes esfereïdors. La natura té trampes arran de terra que ens poden dur a una situació límit, com els cursos d'aigua que de sobte engeguen una gran quantitat d'aigua i que baixa desbocada pels estrets canons i arrossega tot el que es troba per davant. A vegades s'emporten gent que després només pot ser trobada des de l'aire i quan l'aigua ha baixat.

Llavors, els Bombers es despengen dels aparells i pentinen els rierols pam a pam fins localitzar el que busquen. El 17 de juliol d'aquest any al gorg dels Cristians, a prop del salt de l'Olla, l'helicòpter va despenjar els tres bombers que es van posar dins de l'aigua per treure una dona que havia patit una lesió en una cama.



Vuit rescats en un dia

Els cos de Bombers tardarà a oblidar el diumenge dia 23 d'agost. Van efectuar vuit rescats en 24 hores, quatre dels quals van ser a les comarques gironines. Una persona es va fer mal en un cama al coll de Siern entre Espinavell i Molló, una altra es va fer mal en baixar del Taga a Ogassa, al migdia van haver de treure una excursionista del volcà Montsacopa d'Olot i al capvespre van treure una persona ferida a la cala del Pi de Portbou. Els altres rescats van ser al Febró (Tarragona), Espot (Lleida), Castellnou del Bages (Barcerlona) i a la Font del Troncó (Terrassa). Demanen prudència, però quan la natura és una de les poques alternatives de lleure que queda als ciutadans del temps de la covid-19, han de plantejar-se ampliar l'heliport.

