Girona, onzena província d'Espanya on baixen més els robatoris en domicilis

El primer semestre d'aquest any ha estat marcat per l'estat d'alarma i el consegüent confinament. Això ha aturat bona part de l'activitat delictiva entre els mesos de març i juny, cosa que s'ha traduït en les dades delinqüencials dels primers sis mesos de l'any. Unes dades que són molt diferents de les que segurament hi hauria hagut si no haguéssim patit la pandèmia del coronavirus, ja que bona part dels indicadors penals viuen una baixada a les comarques gironines i també a la resta d'Espanya.

Un dels delictes que més preocupa a la població és el robatori a casa, ja que viola la part més íntima, la propietat privada. Entre els mesos de gener i juny, Girona ha detectat 1.109 casos de robatoris amb força a domicilis. Una xifra que suposaria haver patit menys de 200 sostraccions mensuals. Aquesta dada està molt lluny de la de l'any passat, quan en sis mesos ja hi havia hagut 1.828 robatoris en habitatges, és a dir, més de 300 cada mes.

La davallada és de prop del 40% (39,3%) i això situa Girona en l'onzena província d'Espanya on han baixat més els robatoris en domicilis en el primer semestre. És una dada molt rellevant, tenint en compte que, malauradament, les comarques gironines en els darrers anys s'han convertit en un dels punts amb més robatoris d'aquestes característiques.

El balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior l'any passat situava Girona en la sisena província d'Espanya on hi havia més robatoris amb força a domicilis, tot i que havien patit un petit decreixement de l'1,3% respecte al 2018. Se n'havien denunciat 1.821. La xifra s'estancava així per segon cop en els 1.800 casos, ja que l'any 2018 se'n van conèixer fins a 1.856 per aquest mateix període.

Analitzant les dades delinqüencials del primer semestre de l'any es pot comprovar que el punt d'Espanya on aquest tipus de robatoris han patit una davallada més destacada és la província d'Àlava. En aquesta àrea del País Basc, la caiguda és molt important: del 66,67% respecte al primer semestre de l'any passat. Aquí els robatoris en domicilis han patit un decreixement que situa en 103 els casos coneguts. És un terç dels detectats durant el mateix període de l'any passat (309).

La baixada d'aquests delictes es pot veure a la majoria de províncies espanyoles. Per exemple, Castelló és la segona zona de l'Estat amb una caiguda més destacada. Aquí és del 48,6%, i això representa que del prop del miler de robatoris detectats entre gener i juny de l'any passat (969), enguany, no s'ha arribat ni als 500 fets (498).

Per contra, s'ha de dir que malgrat el confinament i la situació de pandèmia, hi ha algunes zones d'Espanya on els delinqüents n'han seguit fent de les seves però de forma més activa que l'any passat. Aquí tindríem, per exemple, la ciutat autònoma de Ceuta, on els robatoris a domicilis han crescut. Concretament, s'han elevat en un 44,4% entre gener i juny. Aquí la policia ha tractat 26 casos, per davant dels 18 de l'any passat.

La segona àrea d'Espanya amb l'augment de sostraccions més destacat és Càceres. Aquí s'han incrementat en un 37,3%, n'hi ha hagut 38 més que el primer trimestre de l'any passat. La xifra total és de 140 robatoris amb força.



Robatoris d'empreses i cases

El balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior també agrupa en un capítol els robatoris amb força que pateixen empreses i domicilis. Aquí Girona figura com la desena zona d'Espanya on han patit una davallada més destacada. En aquest cas, la caiguda ha estat del 36,1% durant el primer trimestre. Si l'any passat, s'havien detectat 2.374 casos, enguany, entre gener i març, la policia ha treballat en un total de 1.518 robatoris amb força en empreses i domicilis.

Àlava també és la província que lidera el decreixement d'aquest grup de robatoris, amb el 62,1%. Una xifra que situa les sostraccions en 188 en els sis primers mesos de l'any. Mentre que l'any passat es va ser de 496 en total. A l'altre extrem hi ha Ceuta, la ciutat autònoma és on més han crescut aquests delictes. La policia ha treballat amb 39 casos en sis mesos.