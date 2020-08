Girona suma 146 nous casos, la xifra més alta des del desconfinament

La regió sanitària de Girona suma 146 nous casos positius en vint-i-quatre hores, segons les dades publicades ahir pel Departament de Salut. És la pujada més forta registrada en un dia des del desconfinament. Així, el total de positius acumulats a la regió des que va començar la pandèmia ascendeix a 9.808. D'altra banda, no hi ha hagut cap nova defunció registrada en les últimes hores.

Pel que fa als casos confirmats per PCR acumulats a la regió sanitària de Girona és de 7.613, 144 més. Han mort 834 persones des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot puja a 108,55, i supera el llindar de risc alt (100), que havia aconseguit contenir les darreres setmanes. L'Rt és 1,23 i la taxa de confirmats per PCR del 14 al 20 d'agost, de 50,19. Hi ha 26 pacients ingressats, nou dels quals a l'UCI - un més que ahir.



Salt, amb alt risc de rebrot

Pel que fa al risc de rebrots, Salt destaca com un dels municipis amb aquesta dada més disparada. Ahir se situava a 307,2, triplicant el llindar de risc alt (100). La velocitat de propagació del virus és d'1,36. Del 14 al 20 d'agost, s'hi han confirmat 43 casos positius per PCR.

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot continua pujant i ha passat en dues setmanes de 60,18 a 214,49 i la velocittat de propagació és d'1,65. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 1.287 casos, 31 en les darreres hores; 1.736 amb totes les proves. 145 persones hi han mort i hi ha dos pacients ingressats.



S'ajorna l'Oncotrail

L'organització de l'Oncotrail, la cursa solidària de 100 km que s'organitza en benefici de la Fundació Oncolliga Girona, va decidir ahir ajornar l'edició d'aquest any. Ho va fer per l'evolució de la pandèmia, i «davant la impossibilitat de garantir la total seguretat tant dels corredors com dels voluntaris, públic i organitzadors», lamentava Lluís Comet, director d'Oncotrail en un comunicat. La vuitena edició de la cursa s'havia de fer el 3 i 4 d'octubre, i comptava amb 302 equips, amb 2.400 corredors, a més de mig miler de voluntaris. Ara l'organització posa la vista a l'Oncotrail del 2021, prevista per al 2 i 3 d'octubre.