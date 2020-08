Intensifiquen l'acord per tornar a l'escola

Govern i comunitats autònomes comencen les reunions per definir com fer el retorn a les escoles a tot Espanya. Avui es reuniran el secretari d'Estat d'Educació, Alejandro Tiana, i els viceconsellers per tractar l'inici de curs 2020-2021. La trobada precedeix la Conferència Sectorial de dijous entre els ministres de Sanitat, Educació i Política Territorial i els consellers respectius. També es preveu una Conferència de Presidents monogràfica sense data.



Sindicat d'Infermeria

Respecte d'aquestes reunions, el Sindicat d'Infermeria (Satse) ha sol·licitat al defensor del poble que mediï entre el Govern i les conselleries de Sanitat i Educació de les CA, per protegir la salut dels menors a través de la implantació de l'infermer escolar, que consideren «imprescindible per la prevenció, vigilància i control de la transmissió del coronavirus als centres educatius».



Inspectors d'Educació

El president de la Unió Sindical d'Inspectors d'Educació, Jesús Marrodán, també ha avisat que «no dur els fills a l'escola de forma preventiva i per decisió pròpia» no està recollit a l'ordenament jurídic espanyol, i per tant, es podria aplicar el protocol d'absentisme, i els Serveis Socials podrien actuar. Marrodán indicava que el marc normatiu «no el pot modificar la família», sinó el Parlament. Per això els progenitors han de complir la Llei Orgànica d'Educació actual, que diu que entre els 6 i 16 anys l'educació és obligatòria i, a més, presencial.