Olot anul·la l'acte de record a les víctimes de la covid-19 previst per diumenge

L'Ajuntament d'Olot ha anul·lat l'acte de record a les víctimes de la covid-19 que tenia previst fer aquest diumenge. La decisió s'ha pres per complir amb les noves mesures de seguretat anunciades aquest dilluns per la Generalitat per evitar la propagació del virus. Entre les restriccions, hi ha la prohibició de reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com privat, per evitar possibles rebrots. El consistori tenia previst fer-ho diumenge a la tarda, a la sala El Torín.

També volia ser un acte d'agraïment als professionals, col·lectius i persones de la ciutat i comarca que estan treballant a primera línia per pal·liar les conseqüències de la pandèmia.