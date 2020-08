Quatre casos en uns campaments a Cassà

Es detecten quatre persones positives per coronavirus en uns campaments organitzats per l'Agrupació Escolta i Guia La Claca, de Cassà de la Selva, al Gironès. Tal com estableix el protocol, els altres 21 participants, que han donat negatiu a les proves PCR, es troben en aïllament preventiu durant 14 dies.

Segons explica Laura Panicot, comissària general de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya -entitat de la qual forma part l'AEiG La Claca-, els campaments estaven previstos del 17 al 20 d'agost i hi participaven 20 joves d'entre 15 i 18 anys, a més de cinc monitors. Panicot afirma que «sempre han seguit tots els protocols treballats amb la Direcció General de Joventut». Per això, a l'activitat «s'havien de complir requisits com mantenir els grups de convivència de 10 persones o dormir per parelles capicuats a les tendes».

La primera nit de l'acampada, una persona va presentar símptomes, i, seguint el protocol establert, la família la va anar a buscar i se li va fer una prova PCR. L'activitat es va anul·lar un cop es va confirmar que era un cas positiu per coronavirus, tal com marca el protocol. Per això, els campaments van acabar un dia abans del previst. «Es van fer proves PCR a tots els participants en els tres dies següents», explica Panicot, i tres persones més van donar positiu en covid-19 -un d'ells, un monitor. La resta, que van donar negatiu, es troben en un aïllament preventiu de 14 dies.

Des de l'Ajuntament, la regidora de Joventut, Festes i Entitats, Carla Matilla, sostenia ahir que han ofert «tot el suport» tant a l'entitat com «a qualsevol família que no tingui xarxa per anar a comprar o pel que necessitin».



Salut hi detecta un brot

El Departament de Salut informava ahir d'un brot a Cassà de la Selva format per 9 positius per covid-19. Des del departament detallen que són casos de simptomatologia lleu, i totes les persones es troben a casa. Ara estan fent l'estudi dels seus contactes estrets.