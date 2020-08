Ripoll valora positivament el patrullatge dels Mossos i els municipals

La regidora de Seguretat Ciutadana, Maria Dolors Vilalta, ha valorat positivament la campanya a l'entorn del sector d'oci nocturn de Ripoll, que per segon any es coordina entre Policia Municipal i Mossos d'Esquadra.

Aquesta pràctica es dona sobretot al nucli antic de Ripoll, zona a on se situen la majoria de locals d'oci nocturn. Els dos cossos de seguretat realitzen patrulles conjuntes a les nits i matinades per garantir la convivència dels veïns pròxims als establiments que concentren l'oci nocturn així com per dissuadir qualsevol aldarull que es pugui donar.

Arran de la covid-19, també es treballa en el compliment de les mesures de prevenció que les autoritats sanitàries han dictaminat: els horaris establerts per a bars, restaurants i locals d'oci nocturn i la normativa respecte a les terrasses d'aquests establiments, les mesures de distanciament social i l'ús de mascaretes o la prohibició del consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública, amb sancions que poden arribar fins als 15.000 euros.