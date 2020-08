Salut prohibeix les reunions de més de 10 persones

El Govern prohibeix les reunions de més de 10 persones en l'àmbit públic i privat. Així ho va explicar ahir el president, Quim Torra, en una roda de premsa amb la consellera Alba Vergés i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

«Avui posem en marxa l''operació setembre'», va dir Torra. El president i Vergés van insistir a reduir la interacció social i van anunciar diverses mesures, a les portes de la reobertura d'escoles i de la tornada laboral després de les vacances d'estiu. S'apliquen a Catalunya algunes de les mesures que ja hi havia en ciutats amb casos de rebrots, com ara Reus: es prohibeixen a tot el país les reunions socials de més de 10 persones, tant en l'àmbit privat com el públic. Hi queden excloses les activitats laborals, escolars i de transport.

El Govern també manté la distància de seguretat de metre i mig, l'ús obligatori de la mascareta, la higiene de mans i el tancament de l'oci nocturn, a més de les limitacions horàries de la restauració, i la prohibició de consum d'alcohol i tabac en els espais públics. Torra també va dir que es demanarà una «declaració d'autoresponsabilitat de compromís d'aïllament» a la ciutadania.

Fonts de Presidència de la Generalitat van matisar el president, Quim Torra, i van afirmar que la prohibició de trobades de més de 10 persones no afecta el dret de manifestació sempre i quan es respectin les mesures de distanciament, mascareta i higiene de mans. Falten tres setmanes per les mobilitzacions previstes per la Diada de l'Onze de Setembre, convocades per l'ANC, que enguany seran descentralitzades, amb concentracions físiques davant d'un centenar d'edificis de l'Estat.

Pel que fa a l'obertura d'escoles, Torra convocarà per a demà un Consell Executiu extraordinari per presentar el pla treballat pels departaments de Salut i Educació, ja aprovat pel Procicat. La ràtio baixarà a un màxim de 20 alumnes a la primària, i a la secundària i les universitats hi haurà grups «més reduïts que habitualment».

A més, es faran mig milió de proves PCR a escoles i instituts entre el 15 de setembre i el 15 de novembre en un «cribratge poblacional» per ajudar a completar la informació sobre els contagis. La mascareta serà obligatòria per als majors de 12 anys en majors de sis en aquelles zones el risc de contagi sigui alt. D'altra banda, el conseller de Territori, Damià Calvet, presentarà al Consell Executiu ordinari convocat per dijous el pla de Transport. Les mesures de moment, s'aplicaran els propers 15 dies, a l'espera de com evoluciona la pandèmia. «Hem de ser capaços d'aplanar la corba les properes setmanes», va insistir Torra. La consellera Vergés va afegir que els bars podran obrir només la meitat de l'aforament tant a l'interior com a l'exterior.

Torra també va reiterar que s'ha de fer possible la conciliació familiar, quan pares i mares tinguin un fill o filla a casa perquè hagi estat contagiat o en contacte amb algun positiu per covid-19. En aquesta línia el president va apel·lar el Govern espanyol a regular «immediatament» el subsidi de conciliació familiar: «És increïble que faltin tres setmanes per la tornada a l'escola i no estigui regulat. Demanem a l'Estat que faci d'Estat».