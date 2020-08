Els zeladors del Trueta demanen la modificació de l'Estatut Marc

L'assemblea de zeladors de l'Hospital Josep Trueta de Girona ha exigit al Ministeri de Sanitat que modifiqui l'Estatut Marc per tal de poder accedir a "més drets laborals i salarials" dels que tenen ara. Un dels passos per fer-ho seria qualificar-los com a personal d'alt risc, tal com ha explicat un dels portaveus de l'assemblea, Julià Martínez. De fet, fa unes setmanes van participar en una protesta convocada a diferents hospitals per tal de demanar aquest canvi de categoria. Martínez ha recordat que malgrat que el Trueta sempre els hagi donat tot el material necessari, sí que hi ha altres centres sanitaris on la direcció els ha impedit accedir als EPI o a fer proves PCR.

Una altra de les portaveus de l'assemblea, Paqui Osorio, ha apuntat que l'"actualització" de l'estatut-marc és més urgent que mai a causa de la pandèmia. "Les hem vist de tots colors", ha afirmat. "Hi havia gent que estava molt malament i nosaltres hem donat tot el que hem pogut i més, com la resta de personal sanitari", ha afegit.

Segons els zeladors, les bases del seu Estatut Marc són "preconstitucionals", ja que es van aprovar el 1971. Per aquest motiu, Osorio ha afirmat que "toca renovar-se". La modificació d'aquest document també podria anar acompanyada d'una oferta formativa més gran i un reconeixement sanitari que "faria possible una titulació" per a la tasca de zelador.

El 13 d'agost una cinquantena de zeladors ja es van concentrar a les escales de l'Hospital Josep Trueta per demanar el canvi de personal d'alt risc, una protesta que també es va fer davant de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.