Agents Rurals detecten tres nous abocaments d'amiant al Gironès

Un agent rural inspeccionant un dels abocaments. acn/cedida per agents rurals

Els Agents Rurals han detectat tres nous abocaments il·legals al Gironès de l'empresa de reformes denunciada aquest juliol per abocar material d'amiant a quinze punts del Pla de l'Estany i Gironès. El material localitzat són plaques d'uralita i canalitzacions d'una obra a Palol de Revardit.

La investigació va començar el 21 de juliol quan alguns veïns van informar d'abocaments en finques rústiques i agrícoles a Camós, Cornellà del Terri, Esponellà, Sant Julià de Ramis i Palol de Revardit.

Investigació

Es va obrir una investigació per trobar l'origen i autoria i es va denunciar l'empresa encarregada dels treballs per no dur el material tòxic a un centre de residus especialitzat.

També es van instruir diligències penals que es van traslladar a la Fiscalia de Medi Ambient per un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient. Ara s'han incorporat a la denúncia aquests tres nous abocaments de material d'uralita detectats al Gironès, un cop constatat que es tracta de la mateixa empresa i obra.

Divuit abocaments

Les comprovacions s'han fet durant aquest mes. Segons la investigació, tot apunta que l'infractor podria haver mogut el material a llocs més allunyats en veure's descobert. En total, s'atribueixen a l'empresa divuit abocaments, una pràctica prohibida per ser perjudicial per la salut i nociu pel medi natural.