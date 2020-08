Ensenyament amplia l'institut de Camprodon amb dos nous barracons

Una grua de grans dimensions, fa pocs dies, va descarregar els dos mòduls prefabricats que ampliaran la capacitat de l'institut Germans Vila Riera de Camprodon. Cada mòdul té capacitat per a 30 alumnes, però l'excepcionalitat de la covid farà que només serveixi per a 15 alumnes.

Els barracons, segons ha explicat la directora, Marta Bayer, seran clau perquè el centre pugui complir amb la ràtio de 15 a 20 alumnes per classe aconsellada pel Departament d'Ensenyament com a prevenció contra la covid-19.

Ha precisat que l'arribada dels mòduls ja estava prevista pel fet que els han augmentat les matriculacions a primer d'ESO. «Amb tota aquesta nova distribució d'espais permetrà començar el curs amb garanties», ha dit. Els mòduls han estat col·locats a la pista de bàsquet, que ha quedat suprimida. «Utilitzaran la pista de futbol i els altres espais exteriors per torns», ha explicat la directora.

Per tal d'afrontar el curs de la covid, la directora ha explicat que han habilitat set entrades, perquè cada grup tingui una entrada diferent. Tot i això, els alumnes entraran per torns i els prendran la temperatura un per un i vigilaran que es posin gel.

Els grups mantindran una estabilitat tant d'alumnes com de professors per evitar que un cas de covid suposi el tancament de tot el centre. A més, entre el Departament i l'associació de mares i pares han equipat les classes amb material informàtic.

L'olla que fa «xup xup»

La directora ha apuntat que les millores i la reestructuració dels equipaments seran clau en el compliment de l'objectiu de poder fer tot el curs al centre. Això no obstant, segons ella, dependrà de l'evolució de la pandèmia i de la unió d'alumnes i professors.

Ha valorat que lluitar contra la covid-19 serà molt difícil, i per això el dia de l'inici del curs demanarà la col·laboració dels 139 alumnes i els 19 professors.

«Jo crec que a part de l'ensenyament normatiu i continguts, aquest any, és molt important conscienciar i donar una formació mèdica i cívica i social als alumnes», ha explicat. La directora ha resumit que tinguin clar: «Mans, mascareta, distància».

Ha explicat que fins fa poc no han sabut que dur mascareta serà obligatori a alumnes i professors. Ha explicat que en el temps d'abans de la covid entrar en una classe era com «posar-se dins d'una olla que fa xup xup». Ho ha definit: «A l'hivern estan constipats, estosseguen, un té mal de panxa... Imagina sense mascareta i amb la covid».

Per tal d'afegir protecció a la mascareta, han fet un pla de ventilació i un pla de rentar-se les mans a l'entrada i la sortida de les classes. Ha pronosticat que la ventilació de les aules serà clau. Hi haurà ventilacions cada hora.

«Serà molt important que tothom, alumnes, professors i personal, segueixi bé les normes», ha explicat.

Pel que fa als professors, han separat els seients perquè hi hagi una separació d'1,5 metres entre cada assistent a les reunions. «Tothom amb separació: alumnes, professors, direcció i consergeria», ha comptat.

Ha explicat que han protegit la consergeria perquè, si algú hi ha d'entrar, el contacte sigui el mínim possible.

També han establert un pla de torns d'accés als sanitaris per evitar concentracions. Els torns de lavabos seran deu minuts abans o després de cada classe. «Hem d'evitar com sigui les concentracions, on siguin», ha apuntat.

L'institut de Camprodon

L'institut Germans Vila Riera de Camprodon va ser creat fa unes dècades per acollir els últims cursos de primària. Fa uns vuit anys, va ser habilitat per a l'ensenyament secundari.

Es tracta d'un dels pocs centres d'ensenyament dedicat exclusivament a l'ESO. En la major part de localitats de dimensions similars, en els últims temps el Departament d'Ensenyament hi ha adequat centres que acullen alumnes de primària i ESO. O sigui, els denominats instituts escola, que escolaritzen dels tres fins als setze anys.