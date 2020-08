Girona suma 40 nous positius de Covid-19 i el risc de rebrot creix

A la regió sanitària de Girona, els casos positius de Covid-19 pugen a 9.953. Respecet el darrer balanç del Departament de Salut, són 40 nous casos.

Han mort 835 persones des de l'inici de la pandèmia (cap en les darreres hores).

Hi ha 31 pacients ingressats (tres més en comparació amb l'últim balanç), vuit dels quals a l'UCI.

El risc de rebrot puja a 123,63, i es manté per sobre el llindar de risc alt (100), que havia aconseguit contenir les darreres setmanes. La Rt és 1,25 i la taxa de confirmats per PCR del 16 al 22 d'agost de 57,13 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Salt, el risc de rebrot ha passat en dues setmanes de 201,75 a 379,62, mentre que la Rt és d'1,47. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 435 casos (tres més respecte a l'últim balanç) i 493 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 (cap en les darreres hores) i la xifra de pacients ingressats passa a tres, un més respecte a l'actualització de dimarts (cap a l'UCI).

