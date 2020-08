Així serà el nou curs escolar: mascareta, grups reduïts i temperatura

El curs escolar començarà a Catalunya el 14 de setembre amb l'obligació de portar mascareta per a tots els alumnes de secundària, batxillerat i FP i per als de primària quan el risc de contagi a la zona sigui alt, amb grups estables «el més reduïts possibles», controls de temperatura i símptomes i un cribratge a 500.000 persones en dos mesos.

Així ho van anunciar ahir els consellers d'Educació, Josep Bargalló, i de Salut, Alba Vergés, després de la reunió extraordinària de la Generalitat que va aprovar el pla per iniciar el curs escolar 2020-2021, que estableix que cada centre escolar tindrà autonomia per adaptar-lo a les seves característiques. «El curs escolar començarà amb totes les garanties sanitàries i de prevenció, el més normal possible i amb la voluntat definitiva de garantir el dret a l'educació de l'alumnat. No podem permetre que l'epidèmia trenqui la formació de tota una generació», va dir Bargalló.

En la mateixa línia que el conseller, que va defensar el «deure d'obrir les escoles», es va expressar Vergés, que va asseverar que «en cap cas» la Generalitat tancarà els centres educatius com va passar al març amb l'estat d'alarma.

El pla aprovat per l'executiu català estableix que les entrades i sortides d'alumnes tant de centre escolar com a l'hora del pati es realitzaran de forma esglaonada, per grups i sense aglomeracions, una mesura que, segons el conseller, possiblement es mantindrà després de la pandèmia. També es formaran «grups estables» o «bombolla» per facilitar les actuacions immediates en casos de sospita de rebrot, amb ràtios de 20 alumnes a primària -que podran ampliar-se a 25 en cas necessari, i de 30 a secundària, encara que en ambdós casos l'objectiu és que siguin «el més reduïts possibles», de manera que alguns centres podrien duplicar línies o fins i tot treballar «per nivells». Quan dos o més grups estables coincideixin en espais comuns, com el menjador o en activitats extraescolars, han de mantenir entre ells la distància de seguretat.

D'altra banda, va asseverar que la prioritat és mantenir les classes presencials a infantil i primària per motius «pedagògics, emocionals, de socialització i de conciliació de la vida familiar i laboral». En canvi, a partir de tercer d'ESO es podria implementar la «presencialitat mixta», que algun centre ja té prevista per a algunes assignatures optatives de batxillerat i formació professional.

La mascareta també serà obligatòria per a tots els alumnes de secundària i cursos superiors, mentre que els de primària la portaran en funció del risc de contagi perquè, per a Bargalló, «ara els motius sanitaris estan claríssimament per sobre dels motius pedagògics». Les escoles i instituts també prendran la temperatura als seus alumnes per controlar els símptomes, tot i que la Generalitat no ha establert de quina manera han de fer-ho i seran els centres els que decideixin la metodologia que millor s'adeqüi al seu cas.

Cribratges

Paral·lelament, es duran a terme 500.000 proves PCR entre el 15 de setembre i el 9 octubre dividides en 8.000 test a el dia en una primera fase i 20.000 diaris en una segona etapa, que es realitzaran en centres en funció de les seves característiques poblacionals i territorials. Per a això, es mobilitzaran vuit persones -quatre de gestió i servei i quatre que faran les proves- i es constituiran grups amb cinc experts per supervisar el projecte, que comptarà amb l'auxili de l'atenció primària i les delegacions territorials de Salut i Educació.

