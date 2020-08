Més de 180 empreses gironines contracten persones en risc d'exclusió

Més de 180 empreses gironines socialment responsables han fet un pas endavant a través d'Incorpora, el programa d'inserció sociolaboral de la Fundació «la Caixa» i no només han seguit contractant amb l'arribada de la pandèmia de la COVID-19, sinó que han seguit donant feina a persones en risc d'exclusió, que són les més vulnerables davant la crisi derivada del coronavirus.

A través d'Incorpora i la seva xarxa de 13 entitats socials a Girona, aquestes 182 empreses han fet 428 contractacions, la majoria d'aquestes en sectors de primera necessitat, en l'àmbit de l'estat d'alarma decretat de març a juny d'aquest any.

A Catalunya, més de 1.700 empreses catalanes han fet 4.698 contractacions a través de la xarxa de 136 entitats socials d'Incorpora al territori, des que va començar el 2020.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, el nombre d'empreses col·laboradores ascendeix a 6.473. En total, Incorpora ja ha facilitat 16.195 contractacions, amb el suport de les 406 entitats socials que formen part de la xarxa Incorpora.

Davant la crisi del coronavirus, Incorpora va redoblar els seus esforços per donar una resposta immediata a les necessitats d'acció social. El programa ofereix a les empreses un servei gratuït d'assessorament i acompanyament en accions de responsabilitat social per facilitar la integració laboral de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, com joves en risc d'exclusió, víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada i exreclusos, entre d'altres.

Les empreses tenen accés a una borsa de treball de candidats que han rebut una preparació específica per a les feines que s'ofereixen. A la xarxa Incorpora, formada per 406 entitats socials, hi treballen més de 1.054 tècnics d'inserció sociolaboral d'Incorpora, figures essencials per l'atenció personalitzada que proporcionen als usuaris. Aquest procés, que el coronavirus ha obligat a adaptar al teletreball, va des de la prospecció d'empreses fins al seguiment del procés de formació, l'acompanyament laboral, la solució dels possibles conflictes que poden sorgir en el marc de la relació laboral, i el foment de l'adhesió de noves empreses.

L'objectiu d'Incorpora és que les persones siguin agents del seu propi canvi per sortir de situacions difícils, centrant-se en l'ocupació com a forma d'inserció social.