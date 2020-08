Nou carregador per a vehicles elèctrics a Cornellà del Terri

Endesa X ha instal·lat a Cornellà del Terri un punt de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics, el primer que posa en marxa al Pla de l'Estany. La instal·lació es troba a l'aparcament de l'hostal Mas Ferrer, situat al quilòmetre 41,8 de la C-66, i permet alimentar dos vehicles durant una mitjana de 30 minuts per a cadascun. També està adaptat a qualsevol model de vehicle elèctric.

Es tracta d'un punt «estratègic», segons l'empresa, perquè la via connecta l'interior de les comarques gironines (la Garrotxa, Pla de l'Estany i Gironès) amb la Costa Brava i el Baix Empordà. També s'ha escollit per la seva proximitat amb l'AP-7 i per estar a uns 8 quilòmetres de l'Estany de Banyoles, un dels llocs més turístics del Pla de l'Estany.



Dos tipus de corrent

La instal·lació compta amb dos connectors de recàrrega ràpida a 50 kW en corrent discontinu, CCS Combo i CHAdeMO (50kW), i un connector tipus 2 «Menenkes» en corrent altern. D'aquesta manera es dona «la màxima facilitat i flexibilitat a l'hora de carregar el vehicle, ja que serveixen per a qualsevol model», segons detalla la companyia en un comunicat.

L'actuació s'emmarca en el Pla de desenvolupament d'infraestructures de recàrrega que Endesa X va presentar a finals del 2018. Es preveu la instal·lació de 8.500 punts d'aquest tipus fins al 2023 i una inversió de 65 milions d'euros.



Aplicació per a mòbils

També s'ha desenvolupat l'aplicació per a mòbils Endesa X JuicePass (disponible en IOS i Android) per localitzar el carregador més proper, reservar-lo i gestionar les recàrregues directament des del telèfon mòbil i associar-hi una targeta de crèdit per abonar la recàrrega directament des de l'aplicació i sense necessitat de ser client d'Endesa.

Enmig de la pandèmia de la covid-19, la companyia assegura mantenir el compromís amb la mobilitat elèctrica per aconseguir que els conductors que circulin per les principals vies de comunicació tinguin un punt per carregar el seu vehicle a una distància inferior a 100 quilòmetres. Els punts de recàrrega per a cotxes elèctrics van creixent a les comarques de Girona paral·lelament a la venda d'aquests tipus de vehicles