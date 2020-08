El Parador d'Aiguablava incorpora novetats després d'estar quasi quatre anys tancat

El Parador d'Aiguablava ha reobert, després d'una odissea en què es van ajuntar els problemes en les seves obres i la pandèmia del coronavirus. Va tancar el novembre del 2016 -el mateix any que celebrava mig segle d'història- per fer una reforma integral i no ha obert fins al juny d'aquest any. Ho ha fet, això sí, amb grans novetats, una de les quals és l'Spa amb vista a la cala d'Aiguablava. La piscina, el gimnàs, la sauna, les terrasses i les zones exteriors s'han modernitzat també. A més, també s'han millorat els accessos de tot el complex i totes les habitacions s'han renovat completament i disposen de terrassa encarada al Mediterrani, a la cala d'Aiguablava o a mar obert.

El Parador tenia previst reobrir l'1 de maig després d'estar tancat durant gairebé tres anys i mig per reformes i una inversió total de més de 17 milions d'euros. Inicialment, les obres es van adjudicar a Vias y Construcciones, una filial d'ACS, empresa de Florentino Pérez, per 9,1 milions i havien d'estar enllestides a finals del 2017.

Els treballs van arrencar el 2 de gener però de seguida van sorgir problemes relacionats amb l'aluminosi, que va encarir l'obra fins a 10,5 milions i va allargar el temps d'entrega fins al juliol del 2018. A mesura que avançaven els treballs, van sorgir nous problemes que van seguir encarint i retardant les reformes.

Finalment, l'octubre del 2018, es van haver d'aturar mentre es feia una nova licitació, tenint en compte que el contracte ja no es podia allargar més. Es va adjudicar a la mateixa empresa el març del 2019.

Compta amb 68 habitacions No és l'únic parador que ha estat tancat els darrers mesos. Des del 15 de març fins al 24 de juny tots els d'Espanya van tancar portes, no només els hotels, sinó els seus espais gastronòmics.